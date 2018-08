Die coolsten Mermaid DIY Ideen

Sei immer du selbst – AUSSER du kannst eine Meerjungfrau sein! Mit unseren Mermaid DIYs zum Nachbasteln fühlst du dich gleich ein bisschen mehr wie eine Wellen-Queen!

DIY Haarreif mit Muscheln basteln

So bastelst du den Mermaid Haarschmuck mit Muscheln! BRAVO / Karin Weber

Für den Haarschmuck mit Muscheln brauchst du:

• Haarreif

• Muscheln

• Heißklebepistole

Aus einem Haarreifen und Muscheln kannst du Mermaid Haarschmuck zaubern! BRAVO / Karin Weber

So geht’s: Kleb mithilfe der Heißklebepistole die Muscheln an den Haarreif. Achte dabei darauf, dass der obere Teil des Haarreifs komplett bedeckt ist. Schon ist dein Mermaid Haarreif fertig.

Spiegel mit Muscheln selbermachen

Spieglein, Spieglein in der Hand, wer ist die schönste Meerjungfrau im Land? BRAVO / Karin Weber

Welches Accessoire braucht jede Meerjungfrau? Einen Spiegel mit Muscheln natürlich!

Dafür benötigst du:

• Handspiegel

• Muscheln

• Heißklebepistole

Step by Step zum Muschel-Spiegel! BRAVO / Karin Weber

So geht’s: Kleb nach und nach mithilfe des Heißklebers die Muscheln an den Spiegel. Schon ready!

Fischernetz mit Fotos

In wenigen Schritten zum coolen Fotonetz! BRAVO / Karin Weber

Wer braucht schon Bilderrahmen, wenn man sich in super wenigen Schritten ein cutes Fischernetz mit Fotos basteln kann.

Du brauchst:

• Fischernetz

• Bilder

• Klammern

So geht’s: Fischernetz aufspannen, Fotos mit den Klammern daran befestigen und fertig! Sooo easy und krass praktisch! We love!

Mermaid Schlüssenanhänger

Diese süßen Anhänger sind der Blickfang am Schlüsselbund! BRAVO / Karin Weber

Du brauchst:

• Garn (je nach Belieben)

• Schlüsselanhänger

• Schere

Garn, Schlüsselanhänger & eine Schere: Mehr brauchst du nicht! BRAVO / Karin Weber

So geht’s: Schneide aus Garn 12 gleich lange Fäden. Binde die Fäden an den Schlüsselring. Teil die Fäden in zwei gleich große Bündel. Von der rechten Außenseite 3–4 Fäden nehmen und an den Anfang der anderen Seite legen. Seite switchen, wiederholen.

Kopfhörer

Welt aus, Meeresrauschen an! DIY Mermaid Kopfhörer BRAVO / Karin Weber

Du brauchst:

• weiße Kopfhörer

• zwei große Muscheln

• Filzstifte (Blau, Rosa)

• Heißklebepistole

Die Einkaufsliste für deine Mermaid Kopfhörer! BRAVO / Karin Weber

So geht’s: Schnapp dir die beiden Muscheln, mal sie abwechselnd mit den beiden Farben an. Anschließend mit einem Tuch verwischen. Muscheln mit dem Heißkleber an den Kopfhörern festkleben. Die Seiten der Kopfhörer kannst du mit Washi Tape verschönern.

Mit Heißkleber werden die Muscheln am Kopfhörer befestigt. BRAVO / Karin Weber

Poste deine süßen Mermaid Accessoires mit dem #BRAVOGIRLDIY auf Insta! Wir sind gespannt auf dein Design!

Dich hat das DIY-Fieber gepackt? Wie haben die coolsten Accessoires für deine Party? Wenn du Lust auf Eis hast, solltest du unsere schnellen Eis-Rezepte unbedingt ausprobieren!