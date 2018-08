Schnelle Eis-Rezepte: Mermaid, Bananensplit, Macarons!

Eis, Eis, Baby! Mermaid- und Eis-Fans aufgepasst: Wir haben die ultimativ leckersten Rezepte, die dein Fertigeis besser machen. Jetzt kann der Sommer kommen!

Mermaid-Cup

Du brauchst: 2–3 Kugeln Eis deiner Wahl, 250 ml Jogurt, 1 Handvoll Himbeeren, etwas Schokosoße, Sprühsahne, Cocktailkirsche, Zuckerstreusel, Zuckerflosse oder andere süße Deko

So geht’s: Gib Eis, Jogurt und Beeren für 1–2 Min. in einen Mixer. Füll den Shake in ein Glas oder einen Eisbecher, füg erst etwas Schokosoße, dann Sahne und am Ende die andere Deko hinzu.

Das mega Trend-Eis i-Stockphoto

Bananensplit-Shake

Marika Sam/stock.adobe.com

N‘ Ice Macaron

Du brauchst: 4 Macarons (z.B. aus dem Supermarkt), Blaubeereis, Zuckerstreusel

So geht’s: Macarons auseinandernehmen, mit Eis füllen, wieder zusammensetzen. Gib Zuckerstreusel auf

das Eis. Für einen besonders verrückten Food-Style kannst du dem Eis etwas essbaren Glitzer zufügen.

i-Stockphoto

Waffel-Sandwich

Du brauchst: 1 Kugel Eis, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, frische Minze, Sprühsahne, Waffelröllchen, 1 fertige Waffel

So geht’s: Verteil Eis, Sprühsahne, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und frische Minze auf der Waffel und klapp sie zusammen. Du kannst noch Schokosoße darübergeben!

Shutterstock

Früchte Ice-Bowl

Du brauchst:Fruchteis deiner Wahl, ein paar Keksstückchen oder Kuchen oder Waffelröllchen, Gummibären oder Zuckerstreusel

So geht’s: Pack in eine Schale eine schöne Portion Eis. Gib anschließend nach Belieben Keksstückchen, Gummibären, Waffel­röllchen & Co. dazu. Echt super schmeckt dazu auch Vanillesoße. Feel free!

i-Stockphoto

Donut-Tower

Du brauchst: 4 Kugeln Eis nach Wahl, 4 Donuts, 1 Handvoll Froot Loops, ein paar Dekoherzchen, ein paar Karamellstückchen oder Bonbons, 2 Schokobons

So geht’s: Schichte etwas Eis deiner Wahl zwischen und auf die Donuts und verzier sie mit Froot Loops, Dekoherzchen, Karamellstückchen und Sweets, auf die du nicht verzichten kannst. :-)