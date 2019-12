Deiner BFF geht es nicht gut? Das kann verschiedene Gründe haben. Nicht immer muss es etwas Tragisches sein, manchmal reicht es auch nur, wenn sie vielleicht ihre Tage hat, Liebeskummer Aber ganz egal warum es ihr so mies geht, wenn deine bessere Hälfte Kummer hat, fühlst du mit ihr mit und es geht dir automatisch natürlich auch nicht so gut. In solchen Situationen ist es besonders wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen unterstützt.