Die 10 wichtigsten Trends 2019

Metallic und Pailletten

Kaum ein Girl steht nicht auf Glitzer und Pailletten. Umso größer dürfte die Freude über den Metallic-Trend im Jahr 2019 sein. In diesem Jahr ist alles toll, was glitzert, glimmert und funkelt. Also sei ruhig mutig und greif zu Pailletten- und Metallickleidern!

Fransenjacken

Wild, wild west! Fransenjacken sind 2019 voll angesagt! Am liebsten natürlich aus Wildleder oder in Wildlederoptik. Dazu noch einen frechen Cowboyhut und Westernstiefel und schon reitest du als fesches Cowgirl ins neue Jahr.

Radlerhosen

Mädels, wir müssen jetzt ganz stark sein. Es geht nämlich weiter! Einen Trend, der 2018 zaghaft begonnen hat, werden wir 2019 noch viel häufiger sehen: Radlerhosen. Kim Kardashian schwört schon länger auf die engen, halbkurzen Hosen. Bei den aktuellen Spring/Summer 2019 Kollektionen zahlreiche Models bei Chanel, Roberto Cavalli oder Miu Miu darin über den Laufsteg. Und mit dem richtigen Styling sehen Radlerhosen gar nicht mehr soooo gewöhnungsbedürftig aus…

Häkelstrick

Ein Trend, auf den wir uns freuen: Häkel-Pieces. Ob als Rock, Kleid oder Tunika – die grob gestrickte Masche macht einfach Lust auf Sommer und Meer. Und auch Schwitzen musst du darin natürlich nicht. Häkelstrick ist super luftig und versprüht Hippie-Feeling!

Faltbare Displays

Kaum zu glauben, aber – möglicherweise – bald Realität: zusammenfaltbare Smartphones. Bislang scheiterte das faltbare Telefon an technischen Hürden. Blöd! Doch Samsung will die Probleme nun gelöst haben in diesem Jahr soll Falt-Phone auf den Markt kommen. Wow! Und es passt auch garantiert in jede Micro Bag. Womit wir schon beim nächsten Punkt sind…

Micro Bags

Auch im Bereich der Handtaschen soll es kleiner, handlicher und praktischer werden. Denn 2019 machen wir es einfach wie Influencerin Caro Daur und ihre Kolleginnen und legen uns eine Micro Bag zu. Schlüssel, Handy, etwas Geld, fertig! Mehr brauchst du ja auch eigentlich auch gar nicht. Wir schleppen immer viel zu viel unnützes Zeug mit uns herum. Das passiert dir mit einer Micro Bag sicherlich nicht.

XXL-Taschen

Auch für diejenigen unter euch, die es lieber groß mögen, hält das Jahr 2019 etwas bereit: XXL-Taschen. Von Mini zu Maxi also. Spontan einkaufen gehen? Kein Problem! Kurz entschlossen in den nächsten Zug steigen und Omi für ein Wochenende besuchen? Auch das geht! Denn in die riesigen XXL-Taschen geht alles rein, was du so brauchst. Byebye Papiertüten, Beutel und Reisetaschen!

Bunter Lidschatten

Regenbogen, Einhorn, Papagei – es wird bunt 2019. Zumindest auf den Augen. Statt Smokey Eyes wählen wir lieber farbenfrohe Akzente auf den Lidern. Ob Blau, Grün, Gelb oder Pink – nichts ist zu bunt, nichts ist zu auffällig! Vor allem knalliges Color-Blocking setzt den Trend gekonnt in Szene – ob nur auf dem beweglichen Lid, soft umrandet oder gemixt. Just try!

French Cut

Das Haar-must-have 2019 ist defintiv der French Cut. Während die meisten anderen Frisurentrends durch akkurate Schnitte geprägt sind, sorgen hier leichte Stufen und ein fransiger Pony für Abwechslung. Superstylisch! Und das beste daran: Der French Cut sieht bei jeder Haarlänge super aus. Er verleiht dir einen ungezwungenen Look und ist mega leicht zu stylen. Ideal für alle, die ein schnelles Styling bevorzugen.

Bob-Frisuren

Last but not least, die Frisur der Frisuren – der Bob! Bob-Frisuren bleiben der unangefochtene Favorit unter den Trendfrisuren – auch 2019. Ob Curly Bob, Long Bob oder Bob mit Pony – für jeden ist etwas dabei. Das Beste am Bob: Er steht einfach jedem Girl. Egal, ob du nun also ein eher eckiges, rundes, ovales oder herzförmiges Gesicht hast – der Bob schmeichelt jeder Form. Besonders hipp dieses Jahr: die Undone-Version des Bobs.