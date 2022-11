Der BRAVO-Otto: Die Story!

Die Otto-Statue wird im schwäbischen Elchingen im Landkreis Neu-Ulm gefertigt. Sie ist mit Sockel 30 cm groß, wiegt 2.500 Gramm und kostet aufgrund ihres Echtgold-Überzuges zirka 700 Euro!

Wer an Statistiken interessiert ist, wird diese Zahlen besonders interessant finden: Der Indianer wurde in 50 Wahlen von 1957 bis 2005 genau 1.281 Mal an insgesamt 581 Sieger verliehen!

BRAVO hat stets die Leser-Blatt-Bindung als wichtigste Grundlage ihres Erfolges verstanden. Sie lässt die Ottos, die die Leser vergeben, auch von diesen überreichen. Ab 1972 wurden BRAVO-Leserinnen und Leser rund um den Globus geschickt, um die Ottos an ihre Idole zu übergeben.