Dein Erstes Mal: Alles, was du wissen musst!

Was tun, wenn die Scheide "dicht" macht?

Stress, Angst und Unsicherheit führen manchmal dazu, dass sich deine Scheidenmuskulatur verkrampft. Dann kannst du seinen Penis nicht einführen. Passiert das öfter, sorgt allein schon der Gedanke an den nächsten Versuch dafür, dass deine Scheide dicht macht.

Wenn du das ändern willst, hast du drei Möglichkeiten:

Sprich mit deinem Partner über deine Angst!

Allein das drüber reden kann schon helfen. Öffnest du ihm dein Herz, öffnet sich auch deine Scheide. Denn dein Körper reagiert auf deine Gefühle.

Trainier deine Scheidenmuskulatur!

Willst du die Muskulatur am Eingang zu deiner Scheide entspannen, dann hilft es, wenn du sie täglich ein paar Minuten trainierst.

So geht's: Tu dazu genauso, als wolltest du beim Pinkeln den Strahl unterbrechen. Halt diese Anspannung ein paar Sekunden und lass dann wieder los. Durch den Wechsel von An- und Entspannung lösen sich nach und nach Verkrampfungen der Scheidenmuskulatur.

Dehne deinen Scheideneingang mit den Fingern!

Das klappt am besten bei der Selbstbefriedigung.

So geht's: Führ dazu zwei oder drei Finger mit Gleitgel ein Stück in die Scheide ein, soweit es geht. Jetzt spreize deine Finger so weit es geht, ohne dass du Schmerzen dabei hast. Halte die Dehnung ein paar Sekunden und lass dann wieder los. Wiederhol das fünf bis zehn Mal. Du wirst sehen: Mit der Zeit lässt sich dein Scheideneingang immer weiter dehnen, ohne dass es dir wehtut.

Weiter zu: Wie bring ich ihn/sie zum Orgasmus?