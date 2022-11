Die Website www.bravo.de wird von der der Bauer Digital KG, Burchardstraße 11, 20077 Hamburg angeboten. Der Schutz der personenbezogenen Daten der Nutzer der Website ist der Bauer Digital KG ein wichtiges Anliegen. Die folgende Datenschutzerklärung beschreibt, welche persönlichen Daten der Nutzer auf der Website und innerhalb der BRAVO Community erhoben und wie diese verwendet werden. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere die Bestimmungen des Telemediengesetzes sowie des Bundesdatenschutzgesetzes).

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz findest Du auch in den BRAVO.de Community Regeln.

1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten

.1 Automatisch erhobene Daten

Bei einem Zugriff auf die Website bravo.de werden - wie im Internet allgemein üblich - sogenannte Nutzungsdaten in Server-Logfiles protokolliert. Diese Nutzungsdaten werden uns von Deinem Internet-Browser automatisch übermittelt. Es handelt sich dabei um folgende Informationen:

IP-Adresse (Internetprotokoll-Adresse) des Rechners, von dem aus auf bravo.de zugegriffen wird

Datum und Uhrzeit des Abrufs

Internetadresse der Website, von der aus Du auf bravo.de gelangt bist (sog. Herkunfts- oder Referrer-URL)

Name der abgerufenen Seite

Übertragene Datenmenge

http-Antwort-Code

Betriebssystem und Browsersoftware des zugreifenden Rechners

Browserauflösung (innere Fenstergröße)

Browsersprache

Bildschirmauflösung

Farbtiefe des Bildschirms

Cookie an/aus

Java an/aus

Installierte Plug-Ins

Wenn Du Dich in die BRAVO Community einloggst, werden außerdem folgende Nutzungsdaten protokolliert:

IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) des Rechners, von dem aus auf bravo.de zugegriffen wird

Datum und Uhrzeit des Logins

Deine Zugangsdaten (Username und Passwort)

Wir werten die oben genannten Nutzungsdaten anonymisiert aus, um die Website bravo.de für Euch fortlaufend zu verbessern und Euren Interessen anzupassen, Fehler schneller zu finden und zu beheben sowie zur Ermittlung des Umfangs der Nutzung unseres Online-Medienangebots.

Die Protokollierung der oben genannten Nutzungsdaten dient außerdem der Vorbeugung und Aufklärung von Missbrauchsfällen, Rechtsverletzungen sowie Angriffen auf unsere Internetinfrastruktur. Die Speicherung dieser Daten dient damit letztlich der Sicherheit unserer Nutzer und unseres Netzwerkes. Die gespeicherten Nutzungsdaten werden nur ausgewertet, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für einen der genannten Fälle vorliegen. Eine Verknüpfung der Nutzungsdaten mit Deinen Angaben bei einer Registrierung zur BRAVO Community bzw. etwaigen sonstigen von Dir gemachten persönlichen Angaben erfolgt nicht.

.2 Nutzungsprofile

Um diese Website fortlaufend zu verbessern und Euren Interessen anzupassen sowie zu Zwecken der Marktforschung und Werbung, erstellt die Bauer Digital KG mittels der automatisch erhobenen Nutzungsdaten sogenannte pseudonyme Nutzungsprofile registrierter Nutzer (zulässig nach § 15 Abs. 3 Telemediengesetz). Dazu verwendet die Bauer Digital KG auch Technologien der Webtrekk GmbH ("Webtrekk"), Berlin (www.webtrekk.de). Aus technischen Gründen wird dabei auch die IP-Adresse an Webtrekk weitergegeben. Die IP-Adresse wird von Webtrekk aber innerhalb von 24 Stunden gelöscht und nicht für Werbeeinblendungen genutzt.

Die über Deinen Besuch protokollierten Daten werden dabei nur unter einer Art Code ("Pseudonym") gespeichert. Unter keinen Umständen werden diese Nutzungsprofile mit den von Dir - z. B. bei der Registrierung für die BRAVO Community - angegebenen Daten zusammengeführt oder Deine individuellen Zugriffsgewohnheiten ermittelt.

Du hast das Recht, der Erstellung eines solchen Nutzungsprofils jederzeit zu widersprechen. Dies kannst Du einfach tun, indem Du auf nachstehenden Opt-Out-Link klickst: >Opt-out-fuer-webtrekk-nutzungsprofil<

Wir legen dann einen so genannten "Opt-Out-Cookie" auf Deinem Rechner ab. Dieser sorgt dafür, dass die Webtrekk GmbH kein Nutzungsprofil für die Bauer Digital KG erstellen wird.

Bitte beachte, dass wenn Du sämtliche Cookies auf Deinem Rechner löschst, obiger Link von Dir danach erneut angeklickt werden muss. Und wenn Du auf Deinem Rechner mehrere Internet-Browser (z. B. den Internet Explorer und den Mozilla Firefox) verwendest, solltest Du obigen Link aus jedem Browser heraus, mit dem Du bravo.de nutzt, einmal anklicken.

.3 BRAVO Community: Registrierung und Zugang

Bei der Registrierung für die BRAVO Community wirst Du gebeten, eine gültige E-Mail-Adresse, einen frei wählbaren Benutzernamen ("Username" bzw. "Nickname") sowie ein frei wählbares Passwort anzugeben ("Registrierungsdaten"). Ohne diese Angaben ist es nicht möglich, an der BRAVO Community teilzunehmen.

Wir benötigen die Registrierungsdaten, um Deine Registrierung technisch durchführen und Dir wichtige Nachrichten zum Betrieb der BRAVO Community schicken zu können. Außerdem benötigen wir die Registrierungsdaten zur Vorbeugung und Aufklärung von Missbrauchsfällen, Rechtsverletzungen sowie Angriffen auf unsere Internetinfrastruktur.

E-Mail-Adresse: Wenn Du Dich erstmalig registrierst, schicken wir einen Link an diese E-Mail-Adresse. Nachdem Du diesen Link angeklickt hast, steht Dir der Zugang zur Community offen. Danach erhältst Du alle Informationen zur BRAVO Community an diese E-Mail-Adresse - z. B. die Mitteilung, dass Dir jemand eine Nachricht oder eine Freundschaftsanfrage geschickt hat.

Username (auch "Nickname"): Dies ist der Name, unter dem Du dann an der Community teilnimmst. Der Username kennzeichnet Dein persönliches Profil, Beiträge im Blog werden unter Deinem Username veröffentlicht und auch wenn Du Nachrichten innerhalb der Community versendest, erscheint Dein Username als Absender. Zu Deiner eigenen Sicherheit solltest Du als Username/Nickname unbedingt einen Fantasienamen wählen, der keine Rückschlüsse auf Deine Person, auch nicht Dein Alter, zulässt. Weder Dein Vor- oder Nachname noch der Name Deiner Schule sollte Teil des Username sein. Ausführliche Informationen zum Thema "Anonymität" findest Du in den BRAVO.de Community-Regeln.

Passwort: Wähle ein Passwort, dass nur Du kennst und dass Du ausschließlich für den Zugang zur BRAVO Community verwendest. Besonders sicher ist ein Passwort, wenn es eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthält. Namen (z. B. von Freunden oder von Orten, an denen Du gerne bist) oder Geburtsdaten sind leicht zu erraten und daher tabu! Weitere Informationen zum Umgang mit Passwörtern und zum Erstellen eines sicheren Passwortes findest Du in den BRAVO.de Community-Regeln.

Ausloggen: Logge Dich nach jedem Besuch der BRAVO Community wieder aus, wenn Du einen Rechner benutzt, der auch anderen zur Verfügung steht.

Login: Wenn Du nach der Registrierung Zugang zur BRAVO Community möchtest, musst Du unter "Login" Deinen Username und das von Dir gewählte Passwort eintragen.

.4 BRAVO Community: "Mein Profil"

Immer wenn Du eingeloggt bis, kannst Du unter "Mein Profil" über die Auswahl "User bearbeiten" persönliche Angaben einschließlich Deiner E-Mail-Adresse machen bzw. ändern (z. B. Stadt, Geburtstag). Pflichtangabe ist nur die E-Mail-Adresse.

Bitte achte darauf, keine Angaben zu machen, über die man Dich identifizieren kann. So solltest Du in dem Feld "Über mich" z. B. nicht Deine Adresse oder den Namen Deiner Schule eintragen. Und wenn Du in einem sehr kleinen Ort wohnst, kannst Du selbstverständlich bei "Stadt" auch einfach Deine Gemeinde, die nächste größere Stadt oder das Bundesland, in dem Du wohnst, angeben.

Bitte überlege Dir gut, ob Du ein Foto von Dir einstellst. Selbstverständlich kannst Du auch ein Foto wählen, das z. B. Dein Haustier zeigt! In jedem Fall musst Du die Rechte an dem Foto haben; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Du das Foto selbst gemacht hast. Ausführliche Informationen zum Thema "Regeln für den Bild-Upload" findest Du in den BRAVO.de Community-Regeln.

Wenn Du unter 14 bist, solltest Du unbedingt mit Deinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gemeinsam überlegen, welche Information Du über Dich einstellen möchtest oder nicht; für Fotos gilt dies auch, wenn Du zwar schon 14, aber noch nicht 18 Jahre alt bist. Ausführliche Informationen zum Thema "Anonymität" findest Du in den BRAVO.de Community-Regeln.

Wenn Du möchtest, dass andere Community-Mitglieder Dein Profil nicht sehen können, setze einfach einen Haken hinter "Profil unsichtbar". Auch Einträge im Blog tragen dann nicht mehr Deinen Username.

.5 BRAVO Community: Profil löschen

Unter "Mein Profil" - "User bearbeiten" - "Profil bearbeiten" kannst Du Dein Profil nicht nur jederzeit bearbeiten, sondern auch vollständig löschen. Deine Daten werden dann mit Ausnahme von Dir bereits in die Community eingestellter Inhalte (z. B. Forenbeiträge) unwiderruflich gelöscht. Sollte eine Löschung des Profils nicht möglich sein, kannst du Dich auch gerne per E-Mail an support@bravo.de wenden. Bitte nutze dazu das Postfach mit der E-Mail-Adresse, die Du zuletzt für die Registrierung in der BRAVO Community verwendet hast. Wir werden Dein Profil dann für Dich löschen.

.6 BRAVO Community: "Meine Freunde"

Wir empfehlen Dir, nur solche Community-Mitglieder als Freunde zu akzeptieren, die Du wirklich kennst. Freunde können Dir eine unbegrenzte Anzahl von privaten Nachrichten über die Community schicken, bei sonstigen Community-Mitgliedern ist diese Zahl auf fünf Nachrichten pro Tag beschränkt. Umgekehrt gilt dies natürlich auch: Du kannst Freunden unbegrenzt Nachrichten schicken, sonstigen Community-Mitgliedern nicht.

.7 Speicherdauer des BRAVO.de Community-Profils und von Nutzungsprofilen

Wenn Du Dich ein halbes Jahr nicht mehr in die BRAVO.de Community eingeloggt hast, löschen wir Dein BRAVO.de Community-Profil automatisch. Ansonsten wird Dein BRAVO.de Community-Profil nur gelöscht, wenn Du dies wünschst.

Nutzungsprofile anonymisieren wir auch unabhängig von einer etwaigen Löschung Deines BRAVO.de Community-Profils alle vierzehn Monate.

.8 Anmeldung für den BRAVO Newsletter

Auch wenn Du dich für den BRAVO Newsletter anmeldest, bitten wir Dich, bestimmte persönliche Daten (wie Interessen und Alter) anzugeben. Wir verwenden diese Daten ausschließlich für den Versand des BRAVO E-Mail-Newsletter. Du kannst das kostenlose Newsletter-Abonnement jederzeit ohne Angaben von Gründen beenden. Nutze dazu bitte die Abmeldefunktion im Newsletter selbst oder sende eine E-Mail an support@bravo.de.

.9 Erhebung sonstiger personenbezogener Daten

Im Übrigen werden über die Website persönliche Daten von Dir nur erhoben, wenn Du uns diese freiwillig zur Verfügung stellst, zum Beispiel bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel oder einer Umfrage oder bei einem Einkauf im BRAVO Shop. Diese Daten werden nur in dem Umfang verarbeitet und genutzt, in dem dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist (also zum Beispiel für die Durchführung eines Gewinnspiels, an dem Du teilnimmst oder zur Abwicklung einer BRAVO Shop-Bestellung) oder Deine ausdrückliche Einwilligung in eine weitergehende Verwendung vorliegt. Grundsätzlich bleiben Deine persönlichen Daten nur solange gespeichert, wie dies für die Erreichung des jeweiligen Zwecks erforderlich ist bzw. bis zum Ablauf etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Eine Verknüpfung Deiner Angaben mit den automatisch erhobenen Nutzungsdaten bzw. den pseudonymen Nutzungsprofilen erfolgt nicht.

.10 Übermittlung von Daten an Dritte

Eine Übermittlung von Daten an Dritte erfolgt nur, soweit Du Dich hiermit ausdrücklich einverstanden erklärt hast, die Bauer Digital KG hierzu gesetzlich oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet oder die Weitergabe zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist.

Bei einem hinreichenden Verdacht einer Rechtsverletzung (insbesondere dem Nachweis der Rechteinhaberschaft durch einen vermeintlich Verletzten) werden wir Deine Daten an den vermeintlich Verletzten weitergeben, soweit dies zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist und keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen der Weitergabe entgegenstehen.

.11 Dienstleister

Die Bauer Digital KG behält sich vor, bei der Erhebung bzw. Verarbeitung von Daten Dienstleister einzusetzen. Zum Beispiel kann der Dienstleister damit beauftragt werden, von Dir im BRAVO Shop bestellte Ware oder von Dir angefordertes Informationsmaterial zu verschicken; hierfür muss der beauftragte Dienstleister Deinen Namen, Deine Anschrift und Deine Bestellung und ggf. das angeforderte Material kennen.

2. Cookies

Diese Website verwendet sogenannte "Cookies", um die Nutzung des Angebotes so komfortabel wie möglich zu machen. Cookies sind kleine Dateien mit Text-Informationen, die an den Web-Browser übertragen werden, während das Angebot abgerufen wird. Die Cookies werden automatisch auf dem Computer des Nutzers gespeichert und erlauben unter anderem, diesem bislang noch unbekannte Teile des Angebotes vorzustellen. Die Bauer Digital KG kann mit den Cookies keinen Bezug zu nicht registrierten Nutzern herstellen. Mithilfe von Cookies wird die Website nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer.

Die meisten Cookies, die diese Website verwendet, sind sogenannte "Session Cookies", die nur während Du online bist im Arbeitsspeicher Deines Rechners abgelegt werden. Wenn Du Deinen Internet-Browser schließt, werden die Session Cookies automatisch gelöscht.

Sogenannte "permanente Cookies" werden hingegen auf der Festplatte Deines Rechners gespeichert. Mithilfe dieser Cookies können wir Dir z. B. das Einloggen vereinfachen oder verhindern, dass Dir bestimmte Pop-Ups immer wieder angezeigt werden. Diese Website verwendet keine Cookies zur Werbesteuerung.

Du kannst Deinen Browser so einrichten, dass er unsere permanenten Cookies nicht auf Deiner Festplatte ablegt, indem Du in Deinen Browsereinstellungen "keine Cookies akzeptieren" anklickst. Wenn Du die Verwendung von Cookies deaktiviert hast, stehen Dir allerdings möglicherweise einzelne Funktionalitäten der Website nicht mehr zur Verfügung. Bereits gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers jederzeit gelöscht werden. Bitte beachte aber, dass nach einer Löschung aller Cookies erneut ein Nutzungsprofil von Dir angelegt werden könnte. Wenn Du dies nicht willst, kannst Du einfach den unter Ziffer 1.2 bereitgestellten Opt-Out-Link erneut anklicken.

3. Webanalyse

3.1 Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung "_gat._anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden können, wodurch eine direkte Personenbeziehbarkeit ausgeschlossen ist. Die Datenerhebung und -speicherung bei Google kann weiterhin durch die Installation des Deaktivierungs-Add-ons für Internet Explorer (7 und 8), Google Chrome (4.x und höher) und Mozilla Firefox (3.5 und höher) künftig unterdrückt werden. Klicken Sie dazu hier.

3.2 INFOnline

Unsere Website nutzt das "Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZM) der Fa. INFOnline (http://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung "ivwbox.de" oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet. Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung. Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie "internet facts" der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter www.agof.de, www.agma.mmc.de und www.ivw.eu eingesehen werden. Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung. Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH (www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF (www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (www.ivw.eu). Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen: https://optout.ioam.de/

3.3 Mobile Sensor

Unsere Website nutzt den „Mobile Sensor“ der Fa. spring GmbH & Co. KG, Saarlouis für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben.

Diese Messung verwendet zur Wiedererkennung von mobilen Endgeräten einen Cookie und eine Signatur, die aus verschiedenen, automatisch übertragenen Informationen Ihres Endgerätes erstellt wird.

IP-Adressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet.

Unsere Webseite nimmt damit an der Reichweitenmessung der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teil. Die AGOF weist in regelmäßigen Abständen die Nutzungsstatistiken der teilnehmenden Angebote in der Studien AGOF „mobile facts“ aus.

Die Reichweitenmessung für mobile Werbeträger wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der Messung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer für die mobile Nutzung optimierten Website statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.

Genauere Informationen zu dem Verfahren können Sie auf der Webseite der AGOF , einsehen.

Sie können dieser Datenverarbeitung unter folgendem Link widersprechen: http://optout.2cnt.net/agof/

4. Sozial Netzwerke und Soziale Plug-Ins

4.1 Verwendung von Facebook Social Plugins bzw. Sozialer Plug-Ins

Auf unseren Webseiten verwenden wir sog. Social Plugins bzw. Soziale Plug-Ins (nachfolgend “Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (nachfolgend “Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel). Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann unter dem Link http://developers.facebook.com/plugins auf der Website von Facebook eingesehen werden.

Wenn Sie eine unserer Webseiten aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den (voraussichtlich in den USA befindlichen) Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Web-seite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand nach den von Facebook erhältlichen Informationen, die Sie unter dem folgenden Link http://facebook.com/help/403786193017893 auf der Website vom Facebook einsehen können.

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Webseite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie zu dem Zeitpunkt bei Facebook eingeloggt, in dem Sie das Plugin nutzen, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Plugin-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie Facebook-Mitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Daten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind oder sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausgeloggt haben, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den unter dem Link https://www.facebook.com/about/privacy/ abrufbaren Datenschutzhinweisen von Facebook.

4.2 Verwendung von Twitter Social Plugins bzw. Sozialer Plug-Ins

Auf unseren Webseiten verwenden wir auch sog. Social Plugins bzw. Soziale Plug-Ins (nachfolgend “Plugins”) des sozialen Netzwerkes Twitter, welches von der Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (nachfolgend “Twitter”) betrieben wird. Die Plugins sind an einem der Twitter-Logos erkennbar (Vogel-Umriss/Relief in verschiedenen Farben vor verschiedenen Hinter-gründen). Die unterschiedlichen Twitter-Logos, hinter denen sich das Plugin verbirgt, können unter dem folgenden Link https://twitter.com/logo auf der Website von Twitter eingesehen werden.

Wenn Sie eine unserer Webseiten aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den (voraussichtlich in den USA befindlichen) Servern von Twitter auf. Der Inhalt des Plugins wird von Twitter direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand nach den von Twitter erhältlichen Informationen, die Sie unter dem Link http://twitter.com/about/resources auf der Website vom Twitter einsehen können.

Durch die Einbindung der Plugins erhält Twitter die Information, dass Sie die entsprechende Webseite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie zu dem Zeitpunkt bei Twitter eingeloggt, in dem Sie das Plugin nutzen, kann Twitter den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel einen “Tweet This”-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Twitter übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie Twitter-Mitglied sind und nicht möchten, dass Twitter über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Twitter gespeicherten Daten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Twitter ausloggen. Falls Sie kein Mitglied von Twitter sind oder sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Twitter ausloggt haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass Twitter (zumindest) Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den unter dem Link https://twitter.com/about/security abrufbaren Datenschutzhinweisen von Twitter.

4.3 Verwendung von YouTube Social Plugins bzw. Sozialer Plug-Ins

Verschiedene Seiten unseres Angebots enthalten sogenannte Einbettungen von Videos auf YouTube. Diese ermöglichen nur die Verbindung zu YouTube. YouTube ist ein Angebot von Google Inc. Zweck und Umfang der Datenerhebung und –nutzung durch Google sowie Ihre Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz als YouTube-Kunde entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von YouTube (http://google.de/intl/de/policies/privacy/).

4.4 Verwendung von Google+ Social Plugins bzw. Sozialer Plug-Ins

Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen online Netzwerkes plus.google.com (“Google+”), welches von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA betrieben wird.

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt des Plugins wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.

Durch die Einbindung der Plugins erhält Google+ die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Google+ eingeloggt kann Google+ den Besuch Ihrem Google+ Konto zuordnen. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google+ sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google+ http://google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

4.5 Verwendung von Pinterest Social Plugins bzw. Sozialer Plug-Ins

Auf unserer Website sind Plugins des sozialen Netzwerks Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA integriert. Das Pinterest Plugin erkennen Sie an dem “Pin it-Button” auf unserer Seite.

Wenn Sie den Pinterest "Pin it-Button" anklicken während Sie in Ihrem Pinterest-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Pinterest-Profil verlinken. Dadurch kann Pinterest den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Pinterest erhalten. Weitere Informationen zur Datenschutzerklärung von Pinterest https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Werbung und Widerrufsrecht

Die Nutzung dieses Webangebotes ist für die Nutzer kostenlos und finanziert sich (auch) über Werbung. Nutzungsbasierte Online-Werbung dient dem Zweck, die Werbeeinblendungen auf www.bravo.de den Interessen der Nutzer anzupassen. Für weitere Informationen klicke bitte hier: http://as.bauermedia.com/service/oba/.

Und selbstverständlich geben wir Daten unserer Nutzer nicht zu Werbezwecken an Dritte weiter, ausgenommen, Du hast hierin gesondert und ausdrücklich eingewilligt (z. B. im Rahmen der Teilnahme an einem Gewinnspiel).

Sofern Du bei der Registrierung zur Community darin eingewilligt hast, verwenden wir Deine für die Community verwendete E-Mail-Adresse auch für Werbung und Marktforschung sowie den Versand des BRAVO-Newsletters. Den Inhalt einer ggf. erteilten Einwilligung kannst Du hier abrufen.

Selbstverständlich kannst Du eine einmal erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung zu Werbezwecken jederzeit widerrufen. Dies hat keine Auswirkung auf Deine Registrierung bei BRAVO Mail. Schreibe uns hierzu bitte eine E-Mail an support@bravo.de oder kontaktiere uns unter Angabe Deiner E-Mail-Adresse auf dem Postwege:

Bauer Digital KG

Burchardstraße 11

20077 Hamburg

Den BRAVO-Newsletter kannst Du auch einfach abbestellen, indem Du auf den entsprechenden Link im Newsletter klickst. Bitte beachte, dass Du in jedem Fall weiterhin Informationen zur Community an Deine E-Mail-Adresse erhältst, etwa Mitteilungen über erhaltene Nachrichten oder Freundschaftsanfragen.

6. Änderung der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Datenschutzerklärung jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen im Einklang mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu ändern. Bitte halte Dich daher über etwaige Aktualisierungen der vorliegenden Datenschutzerklärung regelmäßig auf dem Laufenden.

Registrierte Nutzer werden wir im Voraus per E-Mail über die Änderungen und den Umstellungszeitpunkt unterrichten und deren Zustimmung beim ersten Log-In bzw. der ersten Registrierung nach dem Umstellungszeitpunkt einholen. Nutzer, die der neuen Datenschutzerklärung nicht zustimmen, werden das Angebot ab dem Umstellungszeitpunkt nicht weiter nutzen können.

7. Auskunftsrecht

Du kannst jederzeit kostenlos Auskunft über die von der Bauer Digital KG zu Deiner Person gespeicherten Daten erhalten. Wende Dich dazu bitte unter Angabe Deines Namens und Deiner E-Mail-Adresse an unseren Datenschutzbeauftragten. Wir schicken Dir die Auskunft dann an die angegebene E-Mail-Adresse. Wenn Du eine schriftliche Auskunft wünschst, teile uns dies bitte mit und vergesse nicht, neben Deinem Namen auch Deine postalische Anschrift anzugeben.

Da Du Dich in der BRAVO Community registrieren kannst ohne Deinen Namen anzugeben, haben wir unter Deinem Namen allerdings sehr wahrscheinlich keine Daten gespeichert. In diesem Fall kannst Du selbstverständlich trotzdem Auskunft verlangen:

Wende Dich dazu bitte unter Angabe Deines Username und der zuletzt für die Registrierung in der BRAVO Community verwendeten E-Mail-Adresse an unseren Datenschutzbeauftragten. Wir schicken Dir die Auskunft dann an diese E-Mail-Adresse.

Alternativ kannst Du eine schriftliche Auskunft anfordern. Hierzu musst Du uns allerdings zunächst Deinen Namen und Deine Anschrift mitteilen. Bitte habe Verständnis dafür, dass Du die schriftliche Auskunft per E-Mail über das Postfach mit der E-Mail-Adresse anfordern musst, mit der Du in der BRAVO Community aktuell registriert bist. Nur so können wir sicher sein, dass auch wirklich die Person, die unter einem bestimmten Username in der BRAVO Community registriert ist, die Auskunft über die zu diesem User gespeicherten Daten erhält. Bitte gib dabei auch Deinen Username an.

8. Datenschutzbeauftragter

Wende Dich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, wenn Du Fragen oder Anregungen im Zusammenhang mit der Erhebung, Verwendung oder Nutzung Deiner Daten durch bravo.de hast oder von Deinem Auskunftsrecht Gebrauch machen möchtest:

Bauer Digital KG

- Datenschutzbeauftragter -

Burchardstraße 11

20077 Hamburg

E-Mail: datenschutz@bauermedia.com

Hamburg, November 2011