Das waren die 9:16 Awards 2025 😍🎉

Am vergangenen Montag, den 05. Mai, versammelten sich die Stars und Sternchen der deutschen Social-Media-Welt für die zweiten 9:16 Awards in Hamburg! Über 1200 Gäste feierten im Deutschen Schauspielhaus die Social-Media-Stars des Landes – darunter auch Twenty4Tim, Herr Anwalt, Jeremy Fragrance und Chiamro! BRAVO war als offizieller Partner des Events mit am Start und hatte sogar eine eigene Award-Kategorie! 👀