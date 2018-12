Das sind die beliebtesten Weihnachtssongs!

Jingle Bells, Merry Christmas Everyone, Last Christmas - Weihnachtslieder gehören zum Fest und zur Weihnachtszeit einfach dazu. Aber welche sind eigentlich die beliebtesten in Deutschland? Der Streamingdienst Deezer hat es ermittelt.

Obwohl seit November die Streams von Xmas-Songs stetig ansteigen, wird direkt an Heiligabend die meiste Weihnachtsmusik gestreamt. Ab der Frühstückszeit steigen die Streamingzahlen kontinuierlich an, bis sie um 18 Uhr am Weihnachtsabend den Höhepunkt erreichen.Ab 20 Uhr werden die Streamingzahlen weniger und ab dem 25.12. haben die Deutschen keine Lust mehr auf Weihnachtsmusik. Dann stimmt man sich wohl lieber mit Partysongs auf die fetteste Feier des Jahres, Silvester, ein. Weihnachten ist schlagrtig vorbei: Auch die Weihnachtsmärkte sind ab dem ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Welche Weihnachtsstongs die Deutschen am liebsten hören, entnimmst du der folgenden Statistik.

Top 10 der beliebtesten Weihnachtssongs 2018 auf Deezer:

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You Wham! - Last Christmas Melanie Thornton - Wonderful Dream (Holidays Are Coming) Chris Rea - Driving Home For Christmas Band Aid - Do They Know It's Christmas? Sia - Candy Cane Lane Michael Bublé - Christmas (Baby Please Come Home) Bobby Helms - Jingle Bell Rock Stevie Wonder - What Christmas Means To Me Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone

Das verbirgt sich hinter Deezer

Deezer hat weltweit mehr als 14 Millionen Nutzern pro Monat. Der Streamingdienst ist in mehr als 180 Ländern vertreten. Nutzer haben Zugriff auf eine der größten Auswahlen weltweit mit 53 Millionen Tracks und 40.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Der persönliche Soundtrack Flow wird mit einer Mischung aus Lieblingssongs und Neuheiten individuell angepasst. Deezer wurde im Jahr 2007 in Paris gegründet und hat seit 2012 einen deutschen Standort in Berlin. Deezer ist auf iOS-, Android- und Windows-Geräten zum Download erhältlich oder im Internet unter Deezer.com verfügbar.

