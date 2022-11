Sie haben es gut gehütet, ihr süßes Geheimnis: Schon seit ein paar Wochen sind Anne Menden (20), die bei "GZSZ" die Emily spielt, und Jan Färger (23) von Rapsoul ein Paar.

Einziges Problem im Moment: Anne lebt in Berlin, von wo aus sie jeden Tag nach Potsdam zum "GZSZ"-Dreh fährt. Jan dagegen wohnt in Frankfurt. Aber die beiden versuchen, sich so oft wie möglich zu sehen.