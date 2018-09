Wie wie Weinerlich: Du heulst bei jeder Kleinigkeit sofort dicke Kroko-Tränen? Mach das lieber nicht vor Jungs. Die trösten Dich dann nämlich nicht, sondern sind von Deinem Dramaqueen-Getue angenervt. W wie Widersprüchlich: An einem Tag bist Du nett zu einem Jungen, am nächsten ist er Luft für Dich. Du sagst erst Ja, dann Nein, dann Ja. So was nervt Jungs. Sie wollen genau wissen, woran sie bei Dir sind.