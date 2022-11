Das Kondom war zu klein!

Leander, 15: Letztens wollte ich mit meiner Freundin schlafen. Doch als sie mir das Kondom drüber machen wollte, passte es nicht ganz. Es war zu klein beziehungsweise ziemlich eng. Ist das normal oder stimmt was mit meinem Penis nicht? Ich kaufe Kondome nicht gern, wo man sie an der Kasse bezahlen muss. Aber wo finde ich einen Automaten, an dem es vielleicht auch andere Größen gibt?

Dr.-Sommer-Team: Miss Deine Größe nach!

Lieber Leander,

Dir scheinen die Standardkondome aus dem Automaten nicht zu passen. Das ist normal. Es hat ja auch nicht jeder Junge dieselbe Schuhgröße. Jeder Penis hat eben eine andere Form und braucht deshalb seine individuelle Kondomgröße. Also heißt es: Nachmessen und das Passende finden! Denn nur ein Kondom, das gut passt, schützt Dich auch sicher vor einer ungewollten Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Krankheiten. Ein schlecht sitzendes Kondom kann das nicht und stellt somit eine Gefahr für Dich und Deine Freundin dar.

Die richtige Kondomgröße findest Du raus, in dem Du einmal um Deinen erregten Penis herum misst und die gemessene Zahl in Millimetern durch zwei teilst. Das ist dann die Größe, die auf der Kondompackung stehen sollte, damit Dir das Kondom gut passt. Wenn Du also einen Umfang von 110 Millimetern (11 Zentimetern) hast, passen Dir Kondome mit der Größenaufschrift 55mm.

Es gibt mittlerweile Automaten, die eine Auswahl verschiedener Größen anbieten. Sollte Deine nicht dabei sein, gib Dir einen kleinen Ruck und geh in eine große Drogerie. Dort gibt es ein gutes Angebot an unterschiedlichen Kondomgrößen. Und an der Kasse sitzt ziemlich sicher niemand, den Du kennst. Dort werden außerdem jeden Tag so viele Kondome gekauft, dass die Kassierer es gar nicht so besonders finden, wie Du es noch tust. Wenn es Dir leichter fällt, kauf sie zusammen mit Deiner Freundin. Dann teilt Ihr das leichte Peinlichkeitsgefühl und könnt vielleicht auch gemeinsam drüber lachen.

Und in jedem Fall ist es besser, einen kurzen peinlichen Moment an der Kasse zu erleben, als die Angst vor einer Schwangerschaft. Oder? Und Sex mit einem perfekt passenden Kondom fühlt sich außerdem viel besser an, als die meisten Paare denken oder wissen.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» So findest Du Deine Kondomgröße!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.