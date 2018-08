Das ist BRAVO

Die erste Ausgabe der BRAVO erschien am 26. August 1956!

BRAVO ist die große deutsche Multichannel-Jugendmarke, die als eine der wichtigsten Anlaufstellen für Jugendthemen, Jugendinteressen und Jugendberatung gilt. In Print, Online und auf diversen Social-Media-Kanälen finden Teenager hier Entertainment, Informationen und Tipps aus allen für sie relevanten Bereichen. BRAVO deckt so nahezu 100 Prozent des jugendlichen Lifestyle-Spektrums ab. Das 14-täglich erscheinende Print-Heft ist ein Premium-Magazin in hochwertiger Ausstattung mit aufwändig gestalteten, exklusiv recherchierten und anspruchsvoll getexteten Artikeln sowie Poster und Heftbeigaben, die jeweils die aktuellsten Trends widerspiegeln. Ergänzend dazu ist die Website BRAVO.de das Online-Angebot für Jugendliche mit hochwertigem Content, der aus tagesaktuellen News sowie einem umfassenden Themenportal aus der Lebenswelt der Leser besteht. Das Angebot wird erweitert durch die für die Zielgruppe enorm relevanten Social-Media-Kanäle wie Facebook, Snapchat und vor allem Instagram mit 418.000 Abonnenten (Stand: 20.8.18), sowie einem WhatsApp-Newsletter mit mehr als 38.000 Abonnenten (Stand: 20.8.18). Durch inhaltliche Vernetzung und zusätzliche interaktive Elemente wird BRAVO zu einem Community-Erlebnis.Die inhaltlichen Schwerpunkte von BRAVO sind Stars, Trends, Lifestyle, Freundschaft, Wellbeing, Gesundheit, Sexualität, Lebensberatung, Food, Beauty, Mode, Fun, Reportagen sowie jugendaffine Technik- und Wissenschaftsthemen. Die zielgruppengenaue kreative und innovative Umsetzung aller Inhalte, die sich stets visuell an den neuesten Trends orientiert und sprachlich auf Augenhöhe der Leser ist, macht jede Ausgabe spannend und verblüffend neu.

Seit 20. Oktober 1969 beantwortet Dr. Sommer Fragen zur Sexualität.

Dr. Sommer steht für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung und hat in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von über 80 Prozent und ist mit ihren Alleinstellungsmerkmalen weltweit einzigartig. Politisch und gesellschaftlich relevante Themen werden für die Zielgruppe ansprechend aufbereitet, die Haltung der Redaktion mit dem eindeutigen Bekenntnis zu Toleranz, Fairness und Offenheit ist nicht nur auf die journalistische Verantwortung zurückzuführen, sondern liegt sozusagen in der DNA des Magazins.

1988 erschien die Erst-Ausgabe der BRAVO Girl!