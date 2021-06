Widder (21. März – 20. April) 🐏

Als Widder sind Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat & Co. für dich da, um der ganzen Welt zu zeigen, was gerade in deinem Leben abgeht. Du postest gerne Fotos und Storys von deinem Einkaufsbummel, von fancy Essen oder diesem süßen Café, von dem alle schwärmen. Du probierst gerne neue Dinge aus. Ein 0815-Drink zu posten ist nicht so nach deinem Geschmack. Du postest da eher einen Flat White, Cold Brew oder eine hausgemachte Limonade. Hauptsache nicht langweilig!

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Als Stier bist du in den sozialen Medien ausgesprochen aktiv und das weißt du auch. Bei dir kann es schon öfters Mal vorkommen, dass du stundenlang auf TikTok versumpfst und ein Trend-Video nach dem anderen schaust. 😜 In deinem eignen Feed findet man gerne Selfies von dir, du postest deine Lieblingssongs oder anderes Zeug in deinen Storys und gehst ganz offen damit um, was dir gefällt und was nicht. Über Insta und die anderen Apps tauschst du dich auch gerne mit deinen Friends aus.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Wenn dein Sternzeichen Zwillinge ist, dann möchtest du immer wissen, was um dich herum abgeht und was gerade im Leben deiner Mitmenschen los ist. Deswegen ist ein Leben ohne soziale Medien nicht deins. Jetzt kommt das große Aber: Du möchtest nicht alles von DIR preisgeben! Du möchtest alles von den anderen wissen, gehst aber mit deinen Neuigkeiten ziemlich sparsam um und teilst sie nicht mit jedem. Im Grunde ist es dir dann doch lieber, wenn deine Freund*innen dich direkt per WhatsApp kontaktieren und nicht über andere Wege. Umgekehrt natürlich genau so. 📱

Krebs (22. Juni – 22. Juli) 🦀

Dir geht es nicht darum, dich auf Insta & Co. selbst zu zeigen, sondern deine Freund*innen und deine Clique! Was neben Erinnerungen und Schnappschüssen von Friends und schönen Zeiten in deinem Profil nicht fehlen darf, ist dein Hobby. Es ist kein Muss, aber viele Krebse haben oft ein spezielles Hobby, auf das sie sehr stolz sind und das auch gerne mit der Öffentlichkeit teilen. Vielleicht bist du auch gleich so professionell unterwegs, dass du für deine Passion einen zweiten oder dritten Account erstellt hast. (Und nein, damit ist nicht das Stalken des*der Ex-Freunds*Freundin mit einem Fake-Account gemeint 😂)

Löwe (23. Juli – 23. Aug.) 🦁

Was soll man sagen? Du bist der*die König*in des Social-Media-Dschungels. 🌴 Du bist jemand, der auch gerne postet, aber anders als andere Sternzeichen, die ohne große Bearbeitung ein Bild heraushauen, gibst du dir extra viel Mühe! Löwen wollen das alles immer tiptopp aussieht, also natürlich auch ihr Feed. Du achtest auf die Farbgebung, benutzt daher gerne Farb-Filter (keine Beauty-Filter, denn du brauchst sowas nicht 😊) und achtest darauf, dass alle deine Bilder die gleiche Größe haben. Alles für einen klaren und einheitlichen Feed!

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Deine Devise ist, wenn etwas Cooles passiert, dann kann man es auch posten, aber wenn nichts ist, dann wird auch nichts gepostet. Du versuchst nicht auf Krampf mit anderen mitzuhalten und postest nicht gleich jedes Essen von dir oder jedes Bild deiner Katze. Jungfrauen bleiben einfach sie selbst und sind dabei sehr authentisch.

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Du möchtest es schön haben und das gilt selbstverständlich auch für deinen Instagram-Account und für deine anderen Profile auf den sozialen Netzwerken! Es gibt eigentlich so gut wie keine Plattform, auf der du nicht vertreten bist. Natürlich auf der einen mehr aktiver als auf der anderen. Aber auch neuen Apps gibst du gerne mal eine Chance, dich zu überzeugen. Am besten gefällt dir aber nach wie vor Instagram. Dort sind die meisten deiner Friends und hast den größten Austausch. Deine Bilder, die du postest, strotzen nur so vor Ästhetik und sind immer ein Hingucker. 👀

Skorpion (24. Okt. – 22. November) 🦂

Du hast kein Problem damit, der ganzen Welt auf deinem Instagram-Account oder TikTok-Profil einen Einblick in dein Seelenleben zu geben. Fotos und Bildunterschriften von dir sind emotional und bedeutungsvoll und sprechen gute und schlechte Dinge an. Als Skorpion hast du aber auch mal Phasen, in denen du von gefühlt, jedem genervt bist, deine Profile privat stellst und dann einige Tage (vielleicht sogar Wochen) nichts mehr postest.

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Deinen Social-Media-Profilen zufolge ist dein Leben ein einziges, niemals enden wollendes Abenteuer. Wenn du nicht gerade Fotos von Ausflügen oder vom letzten Urlaub postest, dann sieht man dich, wie du was Neues ausprobierst. Deine Follower sind jeden Tag gespannt, was sie heute wieder von dir zu sehen bekommen … 🥰

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Du bist fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen und man sich anstrengen muss, wenn man etwas erreichen will. Deine Posts und Storys dokumentieren das: Du zeigst dich dabei, wie du etwas angehst, aber auch, wie du dich dafür belohnst. Deine Follower und deine Friends gucken dir bei diesen Entwicklungen gespannt zu und du liebst den Austausch mit anderen. Wenn Leute auf deine Storys reagieren, dann freust du dich sehr. 💪🏻

Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Als Wassermann bist du auch eine ziemliche lange Zeit deines Tages auf den vielen verschiedenen sozialen Plattformen unterwegs. Dich interessiert es, was andere machen. Arbeiten sie mehr als du? Gönnen sie sich schon wieder einen Urlaub? In solchen Momenten wird es dir aber dann auch schnell zu viel und du denkst dir "Was juckt es mich". Dann fokussierst du dich wieder nur auf dich und zeigst anderen, was für ein einzigartiger Mensch du bist. Mit deinen kreativen Posts stellst du alle anderen in den Schatten.

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟

Fische sind sehr verträumte Menschen, die gerne und viel mit anderen Menschen unternehmen. Deine Friends laden deine Batterien wieder auf und geben dir ganz viel Kraft und Liebe. Das alles spiegelt sich auch in deinem Instagram-Feed wider. Mit deinen Fotos machst du echte Kunstwerk und wunderschöne Momente für die Ewigkeit. Auch die Bildunterschriften sind schön und regen zum Nachdenken an. Du findest immer die passenden Worte und das inspiriert andere. ✨