Das erste Date!

Wo treffen?

» Ihr solltet euch weder in deinem noch in seinem/ihrem "Revier" treffen. Also nicht dein Lieblingscafé aussuchen, sondern eine nette Location, die du zwar kennst, wo aber sehr wahrscheinlich kein Bekannter auftauchen wird. Das stört nämlich ganz schön!

» Es sollte kein feines Restaurant sein, auch kein Oma-Café - perfekt ist ein kleines, trendiges Bistro oder Eiscafe mit niedlichen runden Tischen, wo man schön nah zusammenhocken kann! Die Musik darf nicht zu laut sein - nichts ist unromantischer, als sich gegenseitig in die Ohren zu brüllen.

» Ein Café oder Bistro ist vor allem auch deswegen ideal, weil es ein "öffentlicher Raum" ist! Sofort zu dir zu gehen wäre zum Beispiel zwar sehr privat, aber für deinen Schwarm vielleicht auch unangenehm - ihr sollt euch ja erst mal langsam kennen lernen!

» Einfach so im Park oder in der Stadt rumlaufen ist auch ungünstig - da könnt ihr euch nicht gut unterhalten. In aller Ruhe hinsetzen, eine Cola trinken und talken - so soll es sein!

» Weiter geht's: Wann und wie solltet ihr euch treffen?