Darum war Dumbledore der Bösewicht: Er hat Harry wichtige Informationen enthalten

Dumbledores Drang, immer der Überlegenere zu sein und seine Liebe für Geheimnisse zeigen sich auch gegenüber Harry. Er verbirgt immer und immer wieder Dinge vor dem jungen Zauberer, anstatt ihm einfach mal nützliche, manchmal sogar lebensverändernde Informationen zu geben. So manipuliert er Harry immer das zu tun, was Dumbledore von ihm verlangt. Der Hauptgrund dafür liegt aber wahrscheinlich nicht am Charakter selbst, sondern an der Erzählung, da die Bücher bei Weitem nicht so spannend wären, wenn Dumbledore immer super auf Harry aufpassen würde. Trotzdem lässt es den Schulleiter in keinem guten Licht dastehen.