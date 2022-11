Darum war Dumbledore der Bösewicht: Er hat die Schule in wichtigen Momenten verlassen

Vor allem in den ersten Büchern kommt es einem so vor, als würde Dumbledore immer dann die Schule verlassen, wenn Harry im Kampf gegen das Böse war. Manchmal wurde er zufälligerweise woanders hinbestellt, teilweise wurde er aber auch der Schule verwiesen. Seltsam wurde es dann vor allemals Umbridge die Schule übernommen hat: Sie hatte keine Möglichkeit in sein Büro zu kommen und apparieren geht in Hogwarts auch nicht. Er muss die Schule also fast schon freiwillig verlassen haben, ohne sich zu wehren oder seine Meinung zu vertreten. Dafür, dass Dumbledore nachgesagt wurde, eine*r der mächtigsten Zauber*innen seiner Zeit zu sein, ist das ganz schön schwach.