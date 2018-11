Daniel Radcliffe: Kein Bock auf Harry Potter!

Super erfolgreich und für jeden Harry-Potter-Fan ein echtes Highlight ist das Theaterstück „Harry Potter and the Cursed Child“ (auf deutsch: „Harry Potter und das verwunschene Kind“). Das läuft in London am Palace Theater und auch in New York am Lyric Theater am Broadway, und die Zuschauer sind begeistert.

Nur einer hat so gar keinen Bock auf das Theaterstück. Und zwar niemand geringeres als Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (29), der übrigens selbst schon öfter in London auf der Bühne stand… What? Ja, der hat tatsächlich null Bock, sich das Stück anzuschauen. „Das wäre kein entspannter Abend im Theater,“ erklärte er jetzt im Interview mit dem US-Fernsehsender NBC. Er würde sich mega beobachtet fühlen. „Vielleicht ist es total eingebildet und egoistisch, und die Leute würden sich nicht darum kümmern. Aber es wäre ein merkwürdiges Gefühl, wenn ich dabei von Harry- Potter-Fans umgeben wäre.“ Äh okay. Den Vorschlag, verkleidet zur Vorführung zu gehen, fand der Harry-Potter-Star, ebenfalls seltsam. Wenn eine Verkleidung aufhört, zu funktionieren, sei er danach schließlich nur noch Daniel Radcliffe in einer unzureichenden Verkleidung, was ebenfalls merkwürdig werden dürfte.

Wann kommt das Harry-Potter-Stück nach Deutschland?

Die Story von „Harry Potter und das verwunschene Kind“, spielt zeitlich nach den sieben Original-Büchern und erzählt die Geschichte von Harry weiter. Dieser ist mittlerweile 37 Jahre. Basierend auf einer originalen Geschichte von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany kommt das Theaterstück von Jack Thorne Harry Potter und das verwunschene Kind ab Frühjahr 2020 exklusiv für den deutschsprachigen Raum nach Hamburg. Wird dort im „Mehr!-Theater am Großmarkt gezeigt. Die Deutschen Fans dürfen also gespannt sein. In London und New York werden derzeit alle Rekorde mit dem Harry-Potter-Stück gebrochen. Anfang 2019 feiert die Inszenierung in Melbourne Premiere, eine weitere folgt im Herbst 2019. So wird in Hamburg als fünfte Stadt weltweit das außergewöhnliche Theaterstück gezeigt.