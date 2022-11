Coming Out: So kommst du endlich damit raus!

Sprich mit anderen Homo- oder Bisexuellen!

Vor dir haben sich schon viele geoutet. Sie kennen deine Angst vor der Reaktion der anderen aus eigener Erfahrung. Diese Erfahrungen können dir nützlich sein.

Deshalb: Such den Kontakt zu anderen Schwulen, Lesben oder Bisexuellen! Am einfachsten geht das übers Internet. Dort bieten Schwulen- oder Lesbengruppen kostenlos und anonym Infos und Beratung an. Und du bekommst Tipps und Unterstützung für dein Coming Out.

Wo es Gruppen von homosexuellen Mädchen und Jungs gibt, erfährst du zum Beispiel auf SchwuleJugendgruppen.de

Du suchst jemanden, der dir bei deinem Coming Out helfen kann!

IN & OUT: LesBiSchwule Jugendberatung im Netz!

