Oute dich so früh wie möglich!

Seine Homo- oder Bisexualität zu verheimlichen, kostet jede Menge Kraft. Wenn du dich also in einer Clique, einer Klasse oder einem Verein wohl fühlst, kann es viel leichter für dich sein, wenn du dich outest, anstatt deine sexuelle Orientierung mühsam zu verbergen. So kannst du häufig verhindern, dass du deshalb gedisst oder diskriminiert wirst.

