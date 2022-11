Collien findet sich "ganz doll zu dünn"!

Die TV-Moderatorin wiegt gerade mal 45 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,65 Meter! Im Interview mit BRAVO spricht Collien exklusiv über ihr Gewicht!

Die Spekulationen über eine angebliche Magersucht wollen nicht aufhören! Dabei beteuert Collien Fernandes (26): "Mir geht's echt gut. Mich kotzt das auch an, dass alle denken, ich wäre magersüchtig. Es ist aber nicht so."

Dabei sagt sie selbst im exklusiven BRAVO-Interview: "Ja, ganz dolle zu dünn bin ich sogar. Dabei esse das Dreifache von Gülcan." Deshalb hat sie vor geraumer Zeit auch einen Ernährungsberater engagiert: "Der war die ganze Zeit bei mir, hat genau darauf geachtet, was ich esse - und hat mich beraten! Ich hab gegessen wie immer und Sport gemacht wie immer. Irgendwann hat er nur noch den Kopf geschüttelt und gemeint: 'Frau Fernandes, so was wie Sie habe ich noch nie gesehen.' Ich nehme einfach nicht zu!"

Es kommt sogar mal vor, dass Collien an einem Tag ein halbes Kilogramm Eis löffelt, eine große Pizza verdrückt, Lakritze, Erdbeeren mit Vanillesoße oder Pfannkuchen isst. Trotz all den Kalorienbomben nimmt die Hobby-Bäuerin nicht zu.

Sie gesteht: "Deswegen habe ich auch bei einem Shooting für ein Männermagazin gesagt, dass sie mir Fett hinzuretuschieren sollen (lacht). Das ist mein voller Ernst. Andere wollen immer, dass ihnen hier und da etwas am Computer verschlankt werden soll. Bei mir bloß nicht, bitte!"

Dennoch gibt Collien die Hoffnung auf ein paar Gramm Fett nicht auf: "Ich wog immer so um die 45 Kilo. Ich hoffe echt, dass ich mal dicker werde und so richtig auseinandergehe." Mama Fernandes macht Mut: ". . . mit 30 wird es anders."

