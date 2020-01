Auch Chris Hemsworth hat eine besondere Verbindung zu Australien. Der Hollywood-Cutie ist in Melbourne geboren, mit seiner Frau Elsa Pataky und Tochter India sowie den Zwillingen Tristan und Sasha lebt er inzwischen im australischen Byron Bay. Eine Million Dollar macht er locker, um Land und Leuten in Australien nun zu helfen. "Meine Familie und ich spenden eine Million Dollar. Hoffentlich könnt ihr auch mitmachen. Jeder Cent zählt, was auch immer ihr aufbringen könnt, wird sehr geschätzt", schreibt er auf Instagram. In seiner Bio findet ihr zudem einen Link zu Organisationen, an die man spenden kann.