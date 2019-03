Bye "Riverdale": Letzter Tag am Set von Charles Melton

Am Set von "Riverdale" wurde eine Mega-Abschiedsparty für Charles Melton geschmissen. Wir verraten euch was dahinter steckt.

Charles Melton verlässt das Set von "Riverdale"

Aller Abschied ist schwer – besonders dieser. "Riverdale"-Star Charles Melton (28) hatte gestern seinen letzten Tag am Set der beliebten Netflix-Serie. Natürlich wurde dies gebührend gefeiert. Alle waren da und verabschiedeten sich von Camila Mendes (24) Freund. Wird der Charakter "Reggie" nun anderweitig besetzt oder verschwindet er am Ende der dritten Staffel und kehrt nie wieder zurück? Es wär nicht das erste Mal, dass der beliebte "Riverdale"-Charakter neu besetzt wurde. Zu Beginn wurde die Rolle von "Tote Mädchen Lügen Nicht"-Star Ross Butler (28) besetzt.

"Riverdale": Rührender Abschied

Alle "Riverdale"-Fans können durchatmen, denn Charles Melton ist nicht aus der Welt. Er hatte lediglich seinen letzten Drehtag für die dritte Staffel und wird wie gewohnt in Staffel 4 wieder dabei sein. Denn was wär "Riverdale" ohne Charles? Seine Kollegen haben mega süße Instagram-Stories des Abschieds gepostet. So wie wir die Serienmacher kennen, wird der Dreh von Staffel 4 so schnell wie möglich gestartet. Wir freuen uns jetzt schon auf zahlreiche Videos, wenn sich alle Wiedersehen.

