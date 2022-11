Bushido: Im Knast nach schlimmer Schlägerei!

Bushido (26) hat so richtig Mist gebaut: Der Berliner Rapper sitzt derzeit im oberösterreichischen Linz in Untersuchungshaft!

Was war passiert? Bushido (echter Name: Anis Ferchichi) soll in der Nacht zum Samstag, den 30.07.05, gemeinsam mit zwei Bodyguards einen jungen Mann zu Boden gerissen und mit Fußtritten traktiert haben. Das 20jährige Opfer hatte zuvor offenbar versucht, die Reifen von Bushidos 7er BMW mit einem Messer zu zerstechen.

Das Opfer hatte laut ORF.at seiner Mutter zuerst nichts von der Attacke erzählt. Zwei Tage später hatte er über Kopfschmerzen geklagt. Der schockierende Befund kam bei der anschließenden Untersuchung in der Linzer Landesnervenklinik Wagner-Jauregg: Festgestellt wurden ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Gehirnblutung! Der 20jährige wird inzwischen auf der dortigen Intensivstation behandelt.

Bushido (sein Künstlername bedeutet übrigens "Wege des Kriegers") wurde wenig später in Linz verhaftet. Seine beiden Bodyguards waren zu diesem Zeitpunkt schon wieder nach Deutschland abgereist. Jetzt ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Landesgericht Linz gegen die drei.

Auf seiner offiziellen Homepage wurde Bushidos Festnahme bisher noch nicht erwähnt. Allerdings wurde eine angekündigte Autogrammstunde im Bonner Snipes-Store am Tag seiner Festnahme abgesagt. Begründung: "Bushido ist aus gesundheitlichen Gründen ans Bett gefesselt und kann nicht nach Bonn fahren."

UND JETZT KOMMST DU!

Was sagst du zur Schlägerei? Kann Bushido sich einfach das Recht herausnehmen, einen anderen zu verprügeln? Oder war's okay, sich so für die zerstochenen Reifen zu rächen?!? Diskutier mit im BRAVO.de- "HipHop & Rap"-Board!

Sido - ausgepfiffen und beworfen >>>