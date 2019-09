BRAVO Preview: Gucke "Get Lucky" vor allen anderen im Kino!

"Get Lucky – Sex verändert alles": Darum geht es im Film

Aaron (Bjarne Meisel), Julia (Emma-Katharina Suthe), ihre kleine Schwester Emma (Lilly Terzic), David (Benny Opoku-Arthur), Hannah (Luissa Cara Hansen), Mehmet (Jascha Baum) und Mats (Moritz Jahn) sind beste Freunde und verbringen ihren Sommer zusammen am Strand. Es ist der erste Urlaub ohne Eltern, das bedeutet Partys am Strand, neue Leute und natürlich auch aufregende Sommer-Romanzen. Die Gefühle spielen verrückt. Die Freunde übernachten alle bei der coolen Ellen (Palina Rojinski), die Tante von Julia und Emma. Sie wird mit der Zeit zur Sexualberaterin der Teenies und hilft das Gefühlschaos zu sortieren und peinliche Fragen zu beantworten. In "Get Lucky – Sex verändert alles" gibt es also eine Menge zu Lachen – überzeugt euch im Trailer selbst!

In der BRAVO Preview mit Cinemaxx kannst du "Get Lucky" vor allen anderen sehen!

Fakt ist: Ihr solltet die Sommer-Komödie "Get Lucky – Sex verändert alles" auf keinen Fall verpassen! Der Film startet regulär am 26. September in den Kinos. In der Cinemaxx BRAVO Preview habt ihr jedoch die Chance, den Film schon vor allen anderen zu sehen! Wenn ihr am 25. September spätnachmittags in ein Cinemaxx Kino eurer Wahl geht und unseren QR-Code (siehe unten) vorzeigt, bekommt ihr 2 Euro Rabatt auf euer Kinoticket und könnt den Film einen Tag früher sehen. Cool, oder?

So geht's: QR-Code an der Kinokasse im Cinemaxx vorzeigen und bei der BRAVO Preview 2,00 € pro Ticket sparen! Unter www.cinemaxx.de/event/bravo-preview-de/bravo-preview könnt ihr die Tickets sogar vorab reservieren. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. 3D-Vorstellungen gegen Aufpreis.

Viel Spaß beim Zuschauen und Lachen!