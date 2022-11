BRAVO JahresCharts - 2000

1. Mama - Kelly Family

2. Lucky - Britney Spears

3. Show Me The Meaning Of Being Lonely - Backstreet Boys

4. It's My Life - Bon Jovi

5. Ooops! ... I Did It Again - Britney Spears

6. I Wanna Kiss You - Kelly Family

7. Weinst du? - Echt

The One - Backstreet Boys

9. Born To Make You Happy - Britney Spears

Bye, Bye, Bye - *NSYNC

. Around The World - ATC

2. Freestyler - Boomfunk MC's

3. Junimond - Echt

4. Großer Bruder - Zlatko & Jürgen

5. Take My Heart - Band ohne Namen

6. Join Me - Him

7. Summer Jam - The Underdog Project

8. My Heart Goes Boom - French Affair

9. Maria Maria - Santana

20. American Pie - Madonna

» 2001