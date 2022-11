BRAVO JahresCharts - 1974

1. Teenage Rampage - Sweet

2. Das Tor zum Garten der Träume - Bernd Clüver

3. Seasons In The Sun - Terry Jacks

4. The Six Teens - Sweet

5. Sugar Baby Love - Rubettes

6. Rock Your Baby - George McCrea

7. Waterloo - Abba

8. Devil Gate Drive - Suzi Quatro

9. I'd Love You To Want Me - Lobo

0. If I Didn't Care - David Cassidy

. This Flight Tonight - Nazareth

2. Daydreamer - David Cassidy

3. Du kannst nicht immer 17 sein - Chris Roberts

4. My Boy Lollipop - Maggie May

5. My Coo-ca-choo - Alvin Stardust

6. Honey Honey - Abba

7. Please Please Me - David Cassidy

8. The Night Chicago Died - Paper Lace

9. I Can't Stop - Osmonds

20. Der kleine Prinz - Bernd Clüver

