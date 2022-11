BRAVO JahresCharts - 1973

1. Rock Me Baby - David Cassidy

2. Get Down - Gilbert O'Sullivan

3. I Am A Clown - David Cassidy

4. Hell Raiser - Sweet

5. Power To All Our Friends - Cliff Richard

6. Der Junge mit der Mundharmonika - Bernd Clüver

7. Dreams Are Ten A Penny - Kincade

8. The Free Electric Band - Albert Hammond

9. Can The Can - Suzi Quatro

0. 48 Crash - Suzi Quatro

. Der kleine Prinz - Bernd Clüver

2. Warum - Chris Roberts

3. Crocodile Rock - Elton John

4. Ein Festival der Liebe - Jürgen Marcus

5. Ballroom Blitz - Sweet

6. Flying Through The Air - Oliver Onions

7. Blockbuster - Sweet

8. Delta Queen - Ricky Shayne

Angie - Rolling Stones

20. Schmetterlinge können nicht weinen - Jürgen Marcus

