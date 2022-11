BRAVO Hits: Erfolgreichste CD-Serie aller Zeiten!

Die Story dieser Compilation ist eine pure Erfolgsgeschichte!

Mehr als 7.000 Kilometer oder einmal von München bis nach New York - so lang wäre die Strecke, würde man alle bisher verkauften Alben der Tonträgerreihe aneinander reihen. Das "Guinness Buch der Rekorde" kürte die BRAVO Hits-Reihe im Jahr 2001 zur "erfolgreichsten CD-Serie aller Zeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz" und zur "bestverkauften CD-Serie der Welt".

An der geballten Hit-Power hat sich bei über 50 Ausgaben nichts geändert: Viermal im Jahr bietet BRAVO Hits auf zwei Doppel-CDs das jeweils brandaktuelle Hit- und Chartrepertoire, in Zusammenarbeit mit Universal und Sony BMG!

Die erste BRAVO Hits erschien am 21. April 1992. Darauf u.a.vertreten: Depeche Mode, Roxette, die Boyband New Kids On The Block, US-Rhythm-and-Blues-Legende Fats Domino, die US-Hardrocker von Mr. Big, Hape Kerkeling und der Erfolgsproduzent Alex Christensen mit seinem Techno-Projekt U96.

In den deutschen Verkaufscharts besetzt die BRAVO Hits-Reihe seit Jahren die vorderen Plätze. 2004 belegten BRAVO Hits 44, 45 und 46 die Positionen eins bis drei. Auf Platz 6 folgt die BRAVO Hits 47.

HipHop und Rap, R'n'B und Soul - diese Musikstile wurden in den letzten Jahren auch in Europa so populär, dass mit den BRAVO Black Hits 1999 eine ganz neue BRAVO-Compilation begründet wurde, die sich ganz diesem Sound verschrieben hat!

Von romantischen Balladen bis hin zu heißen Latin-Rhythmen und echtem Rap - die 1999 erstmals erschienenen BRAVO Black Hits haben alles zu bieten!

Welche Songs & Künstler waren in welchem Jahr angesagt? Die Antwort gibt die BRAVO The Hits! Die erste BRAVO The Hits erschien im Jahre 1994: Zum ersten Mal gab es unter dem Label BRAVO die größten Hits eines Jahres auf zwei randvollen CDs!

Da die neue Compilation sich erfolgreich verkaufte, entschied man 1995, dass nun in jedem Jahr eine BRAVO The Hits erscheinen soll - und zum anderen, dass nachträglich für die vergangenen Jahre 1990 bis 1993 Jahrescompilations veröffentlicht werden sollten!

Die BRAVO Supershow ist DAS Musik-Event eines jeden Jahres: Die größten Stars der BRAVO-Leser performen vor Tausenden von jubelnden Fans ihre Hits! Ganz klar, dass die Hits der BRAVO Supershow auch als CD erhältlich sein sollen: Von 1994 bis 2003 erschienen so insgesamt 10 BRAVO Supershow Hits!

Seit 2004 geht diese Sonderedition der BRAVO Hits in der normalen BRAVO Hits auf: Die alljährlich im Frühling erschienende BRAVO Hits bietet nun vor allem die Songs, die bei der BRAVO Supershow live zu hören waren.

