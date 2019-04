BRAVO Hits 70 VÖ 30.07.2010 Sony Disk1: 1. Katy Perry feat. Snoop Dogg - California Gurls 2. OneRepublic feat. Timbaland - Marchin’ On 3. Lady GaGa - Alejandro 4. Rihanna - Te Amo 5. Taio Cruz feat. Ludacris - Break Your Heart 6. Jason Derulo - In My Head 7. Iyaz - Solo 8. Cheryl Cole feat. Will.I.Am - 3 Words 9. B.O.B. - Nothing On You 10. Alicia Keys - Empire State Of Mind (Part II) 11. Justin Bieber - Somebody To Love 12. Sido feat. Adel Tawil- Der Himmel soll warten 13. Gentleman feat. Cristopher Martin - To The Top 14. Aggro Santos - Candy 15. Ginuwine feat. Timbaland&Missy Elliott - Get Involved 16. Itchino Sound - Bouger Bouger (Tanz mit mir) 17. Die Atzen - Rock die Scheiße fett 18. Avicii - My Feelings For You 19. Stromae - Te Quero 20. Edward Maya - Stereo Love 21. David Guetta feat. Chris Willis - Gettin' Over You Disk 2: 1. Shakira feat. Freshlyground - Waka Waka (This Time for Africa) 2. Velile/Safri Duo - Helele 3. Madcon - Glow 4. K’Naan - Wavin’ Flag 5. Kylie Minogue - All The Lovers 6. Ke$ha - Your Love Is My Drug 7. Monrose - Like A Lady 8. Jessy Matador - Allez Ola Olé 9. Medina - You And I 10. Mehrzad & Mark - Sweat 11. Der Checker - Checker der Vollstrecker 12. Culcha Candela - Somma im Kiez 13. Lena - Bee 14. Marina & The Diamonds - Hollywood 15. Tom Dice - Me And My Guitar 16. Marit Larsen - Don't Save Me 17. Stanfour feat. Esmee Denters - Life Without You 18. Revolverheld - Keine Liebeslieder 19. Hurts - Wonderful Life 20. Robert Francis - Junebug 21. Unheilig - Für immer