Hilfe, ich hab Angst ihm einen zu blasen!

Lovelyprincess: Ich hab ein großes Problem! Ich habe einen superlieben Freund und alles ist toll. Unser Sex und der Rest der Beziehung funktioniert auch. Nur eins klappt bei uns nicht: Mein Freund hat mich schon öfters oral befriedigt aber ich hab irgendwie eine Blockade, wenn ich es bei ihm versuchen will. Ich weiß nicht warum und mein Freund drängt mich auch zu nix. Er sagt, ich kann tun was ich möchte und alles, was ich mache, ist für ihn wunderschön. Nun ja, ich hab dann versucht, ihn erst mal in dem Bereich nur zu küssen aber auch das kann ich nicht. Weiß einer von euch, was ich dagegen tun kann?

Dr.-Sommer-Team: Hört sich doch gut an, was du schreibst: Dein Freund ist toll, eure Beziehung ist schön und euer Sex ist auch befriedigend. Was willst du noch mehr?

Es ist völlig okay, wenn Oralsex nicht so dein Ding ist. Denn welche Art von Sex du magst oder nicht, ist reine Geschmackssache. Kein Mensch mag alles!