Bitney Spears nackt: Darum postet sie so viele Nacktfotos auf Instagram

Britney Spears zeigte sich in letzter Zeit ziemlich regelmäßig sehr nackt auf Instagram. Sie sieht umwerfend aus, trotzdem gibt es einige Leute, die das nicht so cool finden und für Gerüchte nutzen. Britney selbst nutzt die Gelegenheit, um aufzuklären, warum ihre Brüste größer geworden sind: Keine Brust-Op, keine Schwangerschaft, sie habe Brüste, weil sie so viel Essen verschlungen habe. FEEL U! Britney Spears verrät aber auch den wahren Grund für ihre Nacktbilder auf Instagram: "Ich wette ihr fragt euch, warum ich meinen Körper jetzt so entblöße: Das liegt daran, dass ich nackt in diese Welt geboren wurde und das Gefühl habe, dass das Gewicht der Welt auf meinen Schultern lastete und mich dazu gebracht hat, mich so zu sehen. Ich wollte mich leichter sehen, nackt, so wie ich geboren wurde und wenn ich mir die Bilder ansehe, die ich geshootet habe, passiert ein psychologisches Phänomen, dass ich mich in meiner klarsten Form erkenne. Es beweist, dass Schmerz, Verletzung, Tränen und schwere Last nicht das sind, was ich bin. Ich bin eine Frau, eine schöne, einfühlsame Frau, die sich selbst in ihrer reinsten Form sehen muss." Bei diesen Worten bekommt man wirklich Gänsehaut. #FreeBritney, war nie passender!