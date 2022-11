Bin ich nach Oralsex noch Jungfrau?

Kim, 15: Ich möchte mit meinem besten Freund schlafen, aber er will vorher wissen, ob ich noch Jungfrau bin. Bisher hatte ich nur Oralsex. Zählt das auch als Sex, oder eher nicht? Ich weiß nicht, was ich antworten soll!

Dr.-Sommer-Team: Darüber gibt es verschiedene Meinungen!

Liebe Kim,

die meisten Menschen meinen mit dem Begriff Jungfrau ein Mädchen, das noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Also keinen Sex, bei dem der Penis in der Scheide war. Von der Definition her, gehören aber auch Oralsex- und auch Analsex - zu den sogenannten "sexuelle Handlungen". Wer also Oralsex hatte, hatte auch schon Sex. Es liegt jedoch ganz bei Dir, ob Du Dich trotz Deiner Erfahrung mit Oralsex noch als Jungfrau bezeichnen möchtest, oder nicht. Eine feste Definition gibt es eben nicht.

Unsere Vermutung ist jedoch, dass der Junge gern wissen möchte, ob Du schon Dein erstes Mal erlebt hast. Also den ersten Geschlechtsverkehr. Einige Jungen finden es nämlich besonders spannend, "der Erste" für ein Mädchen zu sein. Frag ihn doch mal, was an dem Jungfrauenthema so wichtig für ihn ist. Dann erfährst Du vielleicht auch, ob er vor allem ein unerfahrenes Mädchen im Bett haben möchte, oder ob es ihm wirklich um Dich geht. Dann kommst Du vielleicht auch eher darauf, was Du ihm antworten möchtest.

Dein Dr.-Sommer-Team

