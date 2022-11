Bin ich jetzt eine Hure?

Jennifer, 16: Vor einigen Wochen hatte ich ein paar Mal Sex mit einem sehr süßen Jungen. Ich hätte sehr gerne eine Beziehung mit ihm gehabt, aber er hat mich für ein anderes Mädchen sitzen gelassen. Letztes Wochenende war ich mit meiner besten Freundin auf einer Party. Wir haben beide sehr viel getrunken. Danach sind wir zu ihr nach Hause gegangen. Dann ist noch ein Junge vorbeigekommen, mit dem sie ab und zu was hat. Zu dritt haben wir noch weiter getrunken. Irgendwann haben wir aus Spaß angefangen, uns zu küssen und uns gegenseitig auszuziehen. Aus diesem Spaß wurde dann allerdings Ernst und wir hatten einen Dreier. Ich bin eigentlich nicht so. Und jetzt das! Bin ich jetzt etwa eine Hure?

Dr.-Sommer-Team: Nein. Mach Dich nicht selber fertig!

Liebe Jennifer,

Hure ist ein Wort für eine Frau, die es sich Geld dafür bezahlen lässt, wenn sie mit einem Mann auf dessen Wunsch hin schläft. Das hast Du nicht getan. Aber das Wort scheint bei Dir für etwas anderes zu stehen. Nämlich für eine Frau, die mit vielen Jungen/Männern schläft und die deswegen einen schlechten Ruf hat. Aber so ist es doch nicht bei Dir! Trotzdem machst Du Dir jetzt selber Vorwürfe, weil Du etwas gemacht hast, was Du normalerweise nicht machen würdest. Und dazu hat der Alkohol viel beigetragen. Durch seine enthemmende Wirkung hat er bewirkt, dass Du Dich auf die beiden sexuell eingelassen hast. Nüchtern hättest Du vielleicht nicht so schnell zugestimmt. Und nun kannst Du es nicht mehr rückgängig machen. Du kannst die beiden aber bitten, dass es unter Euch bleibt. Und für Dich heißt es jetzt, dass Du lernst mit den Vorwürfen umzugehen, die Du Dir selber machst. Aber weißt Du? Wenn es für alle okay ist, dann ist Sex zu dritt nichts Perverses! Du bist deswegen keine „Hure“ oder „Schlampe“. Lass Dir das auch nicht einreden. Wichtig ist allerdings, dass Du in Zukunft gut auf Dich achtest. Das heißt: Vorsicht mit Alkohol! Und beim Sex natürlich: Nur mit Kondom und Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft.

Dein Dr.-Sommer-Team

