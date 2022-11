Bin ich die einzige mit Schamhaaren?

Jennifer, 13: Ich hab in der Schule schwimmen und wir gehen immer in die Sammelumkleidekabine. Wenn wir uns dann umziehen, komme ich mir vor, als ob ich die einzige mit Schamhaaren bin. Kann das sein?

Dr.-Sommer-Team: Wahrscheinlich nicht!

Liebe Jennifer,

es ist gerade modern, dass sich viele Jungen und Mädchen die Schamhaare rasieren. Daher entfernen sich tatsächlich 56 Prozent der Mädchen zwischen elf und 17 Jahren die Haare in der Schamgegend ganz oder teilweise. Es gibt also immer noch ein Drittel Mädchen wie Dich, die zu ihren Haaren stehen und sowohl den Anblick als auch das Gefühl mit Schamhaaren schöner finden als eine nackte Vulva. Vielleicht hast Du den Eindruck, dass Du in Deiner Klasse die Einzige bist, die nicht zum Rasierer greift. Entscheidend ist, was das für Dich bedeutet. Zu schämen brauchst Du Dich jedenfalls nicht dafür. Denn Schamhaare sind nicht unhygienisch. Und es ist zum Glück allein eine Frage Deiner persönlichen Vorliebe, was Du an Deinem Intimbereich gut findest oder nicht. Selbst wenn alle anderen rasiert sein sollten, setzt das für Dich nicht den Maßstab. Du kannst es trotzdem anders machen. Mode ist Mode. Mach sie mit, wenn es Dir gefällt. Wenn nicht, dann mach Dein eigenes Ding.

Dein Dr. Sommer-Team

Noch mehr Infos:

