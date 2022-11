Bin ich bisexuell?

Ruben, 15: Ich habe seit einigen Monaten eine Freundin. In meiner Schule gibt es aber einen Jungen, den ich irgendwie „hübsch“ finde. Und immer, wenn ich ihn sehe, bekomme ich eine Erektion. Jetzt bin ich total irritiert, wen ich nun liebe und ob ich schwul, hetero oder bisexuell bin. Was ist mit mir los?

Dr.-Sommer-Team: Das ist möglich!

Lieber Ruben,

wenn Du beim Anblick oder Gedanken an Mädchen und Jungen sexuell erregbar bist, könnte es sein, dass Du bisexuell bist. Einige Jugendliche spüren dieses gleichzeitige Interesse an Jungen und Mädchen schon ganz deutlich in der Pubertät. Es kann aber auch gut sein, dass Dich einfach nur der Gedanke an den Jungen erregt, Du aber nie in Wirklichkeit sexuelle oder partnerschaftliche Begegnungen mit ihm erleben willst.

Denn homosexuelle Fantasien und Gefühle kennen viele Jugendliche in der Pubertät, obwohl sie in Wirklichkeit ausschließlich heterosexuelle Beziehungen haben oder suchen. Solche Gedanken und Gefühle sind normal. Bei einigen verändern sie sich, bei anderen bleiben sie.

Warte deshalb erst mal ab, wie sich Deine Gefühle entwickeln. Wenn Du Deine Freundin liebst und Dich sexuell von ihr angezogen fühlst, bist Du jedenfalls schon mal nicht schwul. Und solange Du unter Deiner "Irritation" nicht leidest, brauchst Du an Deiner Situation nichts zu verändern.

Wenn Du irgendwann merkst, dass Dich die erregenden Gefühle beim Anblick von Jungen nicht loslassen, dann verdränge dieses Gefühl nicht. Vielleicht wirst Du irgendwann eine sexuelle Erfahrung mit einem Jungen sammeln. Spätestens dann wirst Du klarer fühlen, ob Deine Gedanken eine Phase sind oder ein deutlicher Hinweis Deines Körpers für Deine ganz eigene sexuelle Orientierung.

Dein Dr.-Sommer-Team

