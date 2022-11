Bill: So verlief meine Stimmband-OP!

Zum ersten Mal äußerte sich der TH-Sänger nach seiner Operation - natürlich per Email . . .

Ich hatte schon schönere Zeiten in meinem Leben, aber es geht. Ich bin wirklich froh, dass ich das hinter mir habe. Aber ich habe natürlich immer noch Angst um meine Stimme und vor Folgeschäden. Schmerzen habe ich eigentlich keine.?

So äußerte sich Bill (18) von Tokio Hotel zum ersten Mal nach seiner Stimmband-Operation in "Bild". Da er keinesfalls sprechen darf, beantwortete Bill die Fragen per E-Mail.

Zum Verlauf der OP schrieb Bill: "Ich hatte am Anfang total Schiss, dass die Narkose nicht wirkt und sie vielleicht trotzdem schon anfangen würden, mich zu operieren. Die Vorstellung ist ja nicht ganz so geil, dass jemand bei vollem Bewusstsein in deinem Hals rumschneidet.?

Bill weiter: "Wenn ich mal nicht gerade DVD gucke, muss Tom die ganze Zeit bei mir sein, weil der immer sofort weiß, was ich sagen will. Wenn mir jemand einen Frage stellt, brauche ich Tom nur kurz angucken und dann antwortet er fast genauso, wie ich es getan hätte."

Offenbar hatte Bill vor seiner OP sogar Todesangst gehabt. Die "Netzeitung" zitierte aus einem Interview mit der Zeitschrift "Vanity Fair", dass Bill im Krankenhaus kurz vor der Operation gegeben hatte: ""Im Sarg bin ich ganz in Schwarz und habe eine Lederjacke an". Sein letzter Wunsch wäre, dass ihm die Haare frisiert würden . . .

