„The Big Bang Theory“: Serien-Ende rührt Kaley Couco zu Tränen

„The Big Bang Theory“: Eine Ära geht zu Ende

Eigentlich kennen wir Kaley Cuoco als gutgelaunten Sonnenschein. Doch ihr neuster Insta-Post zeigt die 33-Jährige in Tränen aufgelöst. Der Grund dafür dürfte auch alle „Big Bang Theory“-Fans traurig machen. Denn die 12. Staffel der TV-Serie ist gleichzeitig die letzte. Ja, es ist wahr: Die Story rund um „Penny“, „Leonard“, „Sheldon“ und Co. ist auserzählt. Auch, wenn das nach so vielen Jahren irgendwie kaum vorstellbar ist. Schließlich gehört „The Big Bang Theory“ seit 2007 zu den beliebtesten Fernsehserien der Welt und für die Darsteller damit zum Alltag. Seit Tag 1 war Kaley Cuoco in der Rolle der hübschen „Penny“ fester Bestandteil des Nerd-Universums und bekam aufgrund des Mega-Erfolgs seit der achten Staffel, genau wie ihre Serienkollegen Jim Parsons („Sheldon Cooper“) und Johnny Galecky („Leonard Hofstadter“), eine Gage von einer Million Dollar pro Folge!

Kaley Cuoco: Sprachlos über das Serienfinale

Doch was erwartet uns wohl jetzt zum Schluss noch? „Macht euch gefasst… auf ein Finale, dass mich ehrlich sprachlos gemacht hat ❤️ Unser ganzes Universum“… schrieb Kaley zu einem Foto von einem Drehbuch, das übersät mit benutzten Taschentüchern ist. Sieht ganz so aus, als hätte die Schauspielerin schon während des Textlernens einige Tränen vergossen.

Auf einem weiteren Insta-Bild ist die hübsche Amerikanerin dabei zu sehen, wie sie tatsächlich bitterlich weint. Wir hoffen, es ist nur deswegen, weil sie die Arbeit am Set so sehr vermissen wird und nicht, weil das Serienende todestraurig wird. Wir sind schon total gespannt auf das große „The Big Bang Theory“-Finale!





