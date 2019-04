Beste Freundin: So findest du deine Seelenverwandte!

Sie versteht dich auch ohne Worte und ist immer für dich da: die beste Freundin! Eine BFF zu finden ist nicht so schwer – du bist schließlich nicht allein! Die meisten Mädchen wünschen sich eine beste Freundin, und das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung, oder?

Du kannst sie anrufen, wann immer du willst, sie hat Zeit für dich. Du musst dich bei ihr nicht verstellen, denn sie mag dich genauso wie du bist. Du hast das Gefühl, sie kann Gedanken lesen, denn manchmal antwortet sie dir, bevor du sie gefragt hast. Das Gefühl, so gemocht und angenommen zu werden, ist wunderschön. Natürlich möchte das jeder haben. Aber wie findet man so eine Seelenverwandte?

Freundinnen bekommt man nicht auf Bestellung, klar. Freundschaft muss sich entwickeln. Zu Anfang seid ihr noch vorsichtig, wenn es um eure Meinungen und inneren Gedanken geht. Ihr habt Spaß miteinander, unternehmt Dinge, aber vertraut euch noch nicht jedes Geheimnis an. Trotzdem ist eine Freundschaft in jedem Stadium wertvoll und schön. Nach und nach merkst du, dass euch ein magisches Band verbindet und eure Seelen irgendwie verwandt sind.

Der erste Schritt ist of der Schwerste, aber wenn der getan ist, läuft alles wie von allein. Sei offen, neugierig, selbstbewusst und optimistisch!

Freundin finden? Quatsch einfach drauf los!

In der Schule, in der Nachbarschaft, beim Sport oder auf einer Geburtstagsparty – nette Mädchen gibt es überall. Wenn du eine sympathisch findest, komm mit ihr ins Gespräch. Erstmal geht es nur darum, ein paar lustige Sprüche auszutauschen und abzuchecken, wie sie so tickt. Welche Musik mag sie, guckt sie Serien, liebt sie die neuesten Beauty-Trends? Im Nu habt ihr ein Thema und quatscht einfach drauf los. Sie hat den gleichen Humor wie du und lacht über deine Witze? Perfekt!

Du spürst schnell, ob dir das Mädchen sympathisch ist. Auch wenn sie noch ein bisschen zurückhaltend ist, oder irgendwie ein bisschen – komisch. Wennn du spürst, dass sie dich interessiert, schlag ihr locker ein Treffen vor. "Gehst du auch manchmal ins Stadtcafé?" oder "Guckst du dir den neuen Film mit Bella Thorne an?", sicher findet ihr eine Gelegenheit.

Sei so, wie du bist. Mach ihr nichts vor!

Das wichtigste überhaupt ist, dass du dich selbst magst und gut findest. Das hört sich irgendwie albern an, aber darin liegt der Schlüssel für fast alles im Leben, auch für die perfekte Freundschaft. Denn wie soll dich jemand toll finden, wenn du es noch nicht einmal selbst tust? Sei so, wie du bist und verstell dich nicht, um Freunde zu finden. Das klappt erstens nicht und ist zweitens auch nicht das, was dich glücklich macht, und darum geht es doch.

Klar zeigst du dich von deiner besten Seite, wenn du jemanden kennenlernst. Mit schlechter Laune und genervtem Gesichtsausdruck wird es schwierig ;) Aber steh zu deinen Schwächen und verstecke zum Beispiel deine Schüchternheit nicht hinter einer arroganten Fassade. So zu tun, als seist du die coolste auf der Welt, ist auch keine gute Idee. Das macht dich nicht sympathisch und wenn es nicht stimmt, ist es umso merkwürdiger. Sei ganz sicher - du wirst so gemocht, wie du wirklich bist. Und denk dran: Wenn du eine beste Freundin hast, hat die auch eine, nämlich dich!