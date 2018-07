"Berlin – Tag und Nacht"-Star Saskia Beecks: Verlobung!

"Berlin – Tag und Nacht"-Schauspielerin Saskia Beecks und ihre Freundin Jenny feiern mega Verlobung!

"Berlin – Tag und Nacht": Saskia Beecks und Jenny feiern mega Party

Mit 16 Jahren outete sich "Berlin - Tag & Nacht"-Beauty Saskia Beecks. Das ist inzwischen 14 Jahre her und sie schwebt mit ihrer Freundin Jenny auf Wolke 7. Auf Instagram hält BTN-Darstellerin Saskia Beecks mit Videos und Schnappschüssen aus ihrem Alltag ihre Fans auf dem Laufenden. Am Wochenende feierte Saskia samt Family & Friends ihren Geburtstag nach. Die wilde Party wurde durch einen unglaublich rührenden Heiratsantrag gekrönt.

"Berlin – Tag und Nacht"-Star Saskia Beecks: Mega Verlobung

Man sieht die BTN-Beauty auf Instagram nur noch in Begleitung ihrer Freundin Jenny. Die beiden scheinen wirklich mega verliebt zu sein. Im exklusiven Interview mit BRAVO verriet Saskia: "Jenny ist meine absolute Traumfrau. Ich kann mir niemand anderen an meiner Seite vorstellen." Das klingt doch ganz nach einer gemeinsamen Zukunft der beiden Turteltauben. Hat sich Saskia etwa auf ihrer Geburtstagsparty mit ihrer Liebsten verlobt? In ihrer Insta-Story postet die 30-Jährige ein süßes Video mit einem unglaublich rührenden Heiratsantrag. Saskias Mutter hat um die Hand ihrer Lebensgefährtin angehalten. Wie süß ist das denn bitte? Vielleicht macht der BTN-Star ihr es bald nach und hält ebenfalls um die Hand ihrer schönen Jenny an. Dann gibt es eine Doppelhochzeit :) Wir würden das mega feiern und halten euch auf dem Laufen, falls es irgendwann so weit sein sollte.

Mehr Star-News findest du in der aktuellen BRAVO: