"Berlin – Tag & Nacht": Nino ist am Ende!

Wird Dean wirklich gehen?

Dean hat es wirklich geschafft. Er hat ein Stipendium bekommen und darf an einer renommierten Universität in London zu studieren. Finanziell wird er unterstützt, er muss also nur noch seine Sachen packen und schon kann es losgehen. Wenn da nicht sein Bruder Nino wäre …

Nino kommt gar nicht damit klar, dass sein großer Bruder die Stadt, ja sogar das Land, verlassen möchte und in naher Zukunft in England studieren und leben möchte. Das ist doch viel zu weit weg! Dieser Gedanke ist wirklich eine Qual für ihn. Und Dean geht es auch nicht besser damit. Doch so eine tolle Chance wird er bestimmt nie wieder in seinem Leben bekommen. Wie wird Dean sich wohl entscheiden?