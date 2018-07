Berlin Tag & Nacht: Alle Steckbriefe

Check hier alle Facts und Infos zu den Charakteren aus "Berlin Tag & Nacht"!

In "Berlin Tag und Nacht" dreht sich alles um die aufregenden und spannenden Geschichten der ursprünglich siebenköpfigen Wohngemeinschaft im szenigen Berlin. Freude, Leid, Kummer & Glück beherrschen das Leben und die Träume der Wahl-Berliner.

Sie sind jung, sie lieben Berlin und sie wohnen in der coolsten WG der Hauptstadt. Zusammen gehen die ursprünglich sieben WG-Bewohner Ceylan, Marcel, Ole, Sofi, Meike, Joe, Alina und ihre Freunde durch dick und dünn. Mittlerweile hat sich die Wohnsituation etwas geändert und der Freundeskreis deutlich erweitert. Neben der WG von Joe gibt es deshalb nun auch die WGs von Sharon und Hanna und auch Personen, die nicht in einer der Wohngemeinschaften leben. Und dabei wird es auf jeden Fall nie langweilig: Liebe, Eifersucht, lange Clubnächte, verbunden mit der Suche nach dem Platz im Leben und das alles in der trendigen Hauptstadt – das ist "Berlin – Tag & Nacht"!

>>Alle News zu "Berlin Tag und Nacht" findest Du hier!

Was die Zwölf alles erleben, kannst Du montags bis freitags um 19 Uhr auf RTL II sehen! Um auf die Steckbriefe zu gelangen, klicke auf das jeweilige Bild des Charakters!

Berlin Tag & Nacht: Steckbriefe von allen Charakteren

Alina © RTL II

Carlos © RTL II

Fabrizio © RTL II

Hanna © RTL II

Jessica © RTL II

Joe © RTL II

Krätze © RTL II

Marcel © RTL II

Meike © RTL II

Ole © RTL II

Sharon © RTL II