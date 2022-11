Aufklärung in BRAVO: Die Dr.-Sommer-Story!

Aufklärung, Liebe, Sex, Verhütung - mit keinem anderen Jugendmedium sind diese Begriffe so eng verknüpft wie mit BRAVO.

Beratung: Offen, klar, jugendnah!

"Kann man beim Petting schwanger werden?", "Wie sag ich ihm, dass ich noch nicht mit ihm schlafen will?", "Wie sprech ich ihn am besten an?", "Was genau muss ich beim Ersten Mal eigentlich tun?" . . .

Die Aufklärungs- und Beratungsarbeit von BRAVO, die beim Wettbewerb "Jugend testet" der Stiftung Warentest im Jahre 2001 klarer Testsieger vor allen anderen Jugend- und Mädchenmagazinen wurde, erhitzt bis heute die Gemüter: Eltern sind geschockt und reagieren mit Verboten, weil sie die Sexualität ihrer Kinder immer noch tabuisieren. Prüde amerikanische Stars schlagen mit Schamesröte im Gesicht die Augen nieder angesichts der Fotos nackter Teenager.