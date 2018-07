Ariana Grande: Neuer Song

Leute, nur noch wenige Stunden – dann ist es so weit: Ariana Grande wird ihren neuen Song „God Is A Woman“ veröffentlichen!

Ariana Grande: Nackt im Videoclip zu "God Is A Woman"?

Das Warten hat ein Ende! Auf Instagram verriet Ariana Grande (25), dass morgen (13. Juli 2018) ihr neuer Song rauskommen wird - er soll den Titel „God Is A Woman“ tragen! Fans glauben, dass die Sängerin im dazugehörigen Musikvideo nackt sein – und ihr Körper nur von Farbe bedeckt sein wird! Wie sie darauf kommen? Auf ihrem neusten Insta-Pic, das sie zusammen mit den Worten „Überraschung! Noch 24 Stunden bis zur Veröffentlichung von „God Is A Woman“ gepostet hat!

surprise. twenty four hours til giaw. Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am Jul 11, 2018 um 9:00 PDT

Das erwartet euch mit Aris neuem Song

Wie genau sich „God Is A Woman“ anhören wird, wissen wir noch nicht. Doch so viel verriet Ari schon in einer TV-Show: Ihre Stimme wird in dem Song mehrere Male übereinandergelegt sein, sodass es sich anhört, als würde ein Chor singen… in Wirklichkeit ist es aber Ariana ganz alleine! Und worum geht es in dem Lied? Wie der Titel schon verrät, dreht sich „God Is A Woman“ um Frauen: „Frauen sind buchstäblich alles und wir tragen das Universum in uns“, sagte die Sängerin. Außerdem will Ari mit dem Song ein klares Statement setzen, dass Frauen ihre Sexualität offen ausleben dürfen! Übrigens soll genau dieses Lied auch der Lieblingssong von Aris Oma sein.

Ariana Grande: Neues Album "Sweetener" kommt im August

Mit „God Is A Woman“ liefert Ari nach „The Light Is Coming“ (mit Nicki Minaj) und „No Tears Left To Cry“ bereits den dritten Song ihres neuen Albums „Sweetener“, das am 17. August erscheinen soll. „Sweetener“ ist bereits Arianas viertes Studioalbum und wird nach ihrem letzten Album "Dangerous Woman" (2016) schon sehnlich von den Fans erwartet!

