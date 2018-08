Ariana Grande: Die geheimen Botschaften auf ihrem Album "Sweetener"

Nach langem Warten hat Ariana Grande endlich ihr Album "Sweetener" rausgebracht und hat in ihren Songs viele geheime Botschaften versteckt:

Ariana Grande: Das bedeuten ihre Songs!

Seit dem 17. August ist das neue Album "Sweetener" von Ariana Grande endlich draußen. Nach und nach droppte die Sängerin Songs wie "No Tears Left To Cry", "The Light Is Coming" und "God Is A Woman", um ihre Fans happy zu machen. Auf Twitter reagierte sie regelmäßig auf Fan-Theorien zu ihren Songs und verriet so viel, über die Bedeutung ihrer Tracks. Hier findet ihr die spannendsten Bedeutungen hinter Aris Songs:

"God Is A Woman"

Hierzu gibt es einen echt verrückten Fact: In dem Musikvideo zu "God Is A Woman" zitiert Ariana Grande einen Bibel-Vers "Ezekiel 25:17". Was wir hören ist jedoch nicht Aris Stimme, sondern die Stimme von Pop-Queen Madonna! Wenn ihr noch mehr Fakten über das Musikvideo wissen wollt, solltet ihr euch unbedingt dieses Video anschauen:

"No Tears Left To Cry"

Dieser Track ist die erste Single von ihrem Album "Sweetener" und soll gleich ein Statement setzen, denn Ari singt: "Ich habe keine Tränen mehr zum Weinen übrig" – nach allem was passiert ist, hat sie eine klare Botschaft an alle: Ich bin wieder zurück und stärker denn je!

"Breathin'"

In diesem Song geht es um Ariana Grandes Angstzustände nach dem Attentat in Manchester 2017. Dazu verriet sie in einer amerikanischen Talkshow einst: "Als ich von der Tour nach Hause gekommen bin, habe ich mich so gefühlt, als könnte ich nicht mehr atmen. Ich hatte schon immer Angstzustände, aber sie wurden noch nie vorher gesundheitlich bemerkbar. Ich habe mich viele Monate so gefühlt, als stünde meine Welt kopfüber" Das Kopfüber-Motiv liegt Ariana Grande deshalb wohl auch besonders am Herzen. Dieser Tag hat ihr Leben und das vieler Fans und Opfer schlagartig verändert.

"Get Well Soon"

Dieser Song richtet sich direkt an die Opfer des Manchester Attentats. Dort singt sie: "Wenn du jemanden brauchst, der dich aus deiner Blase zieht, bin ich da um dich zu umarmen." DAS ist wohl der emotionalste Song auf ihrem neuen Album "Sweetener"! Hier gibt es auch eine versteckte Botschaft: Der Song geht 5 Minuten und 22 Sekunden. Das Ende wird von 40 Sekunden Stille gekrönt – mit Absicht, denn die Länge des Tracks ist kein Zufall. Das Attentat fand am 22. Mai 2017 statt oder wie man in Amerika schreiben würde "5/22" – Ariana hat wirklich an ALLES gedacht.

"Better Off"

bc at first i was nervous about like....... it coming true. if that makes sense. more honest than i was ready to be w myself at the time (its v old). but it’s beautiful and has always been one of my favs and i’m very happy she’s on there. excited to share it w you. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 25. Juni 2018

In diesem Song singt Ariana: "Mir geht es besser ohne dich, denn jetzt bin ich nicht mehr die wilde." Fans sind sich einig, dass es in diesem Song um Ex-Freund Mac Miller geht. Es gibt viele Beweise in ihren Lyrics, die dafür sprechen. Den Song hat Ari übrigens geschrieben, als sie offiziell noch mit dem Rapper zusammen war. Ein Fan fragte sie, warum sie ihn nicht schon früher veröffentlicht habe, ihre Antwort: "Weil ich am Anfang Angst davor hatte, dass es vielleicht wahr wird. Es war ehrlicher, als ich es zu der Zeit mit mir selbst war." Vor ihren Fans hat Ariana Grande wirklich keine Geheimnisse. Schön, dass sie jetzt zu ihren Gefühlen stehen kann.

"Pete Davidson"

i like the way it looks

i love his name and i love him

music lasts forever. it’ll outlive any tattoo, any memory, any anything, even myself so i want my love for him and how i feel to be a part of that — Ariana Grande (@ArianaGrande) 30. Juli 2018

Auf diesen Song haben Fans vermutlich am meisten gewartet. Ariana Grande hat doch tatsächlich einen Song für ihren Verlobten Pete Davidson geschrieben. Und hier übrigens ein paar spannende Details zur Hochzeit verraten! Das besondere: Zuerst hieß der Song nur "Pete", doch kurz vor der Veröffentlichung von "Sweetener" änderte sie es in "Pete Davidson" – ihre Begründung: "Ich liebe wie es aussieht, ich liebe seinen Namen und ihn. Musik hält ewig. Es überlebt jedes Tattoo, jede Erinnerung, einfach alles – sogar mich selbst. Ich möchte, dass meine Liebe für ihn und wie ich fühle, Teil davon ist." WOW, das ist ein Liebesbeweis.

