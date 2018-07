Anti-Cellulite: Gymnastik!

Sport baut Fett ab - und kann dir auch bei deinem Kampf gegen die Cellulite helfen! Übungen & Tipps für dein Training!

Dass Cellulite mit den Fettpölsterchen an Hüfte & Po nichts zu tun hat, haben wir dir ja hier schon erklärt. Deswegen müssen wir dir auch ganz ehrlich sagen, dass Sport nicht direkt gegen Cellulite hilft: Die Fettschicht, die die Orangenhaut erzeugt, kannst du nicht so wegtrainieren, wie du zum Beispiel die Fettpölsterchen am Bauch wegtrainieren kannst.

Lass jetzt nicht den Kopf hängen! Denn: Je mehr du dich bewegst, je mehr du deinen Kreislauf in Form bringt und je mehr die Muskeln im Bereich der Cellulite trainiert sind, desto gesünder ist dein Körper und desto leichter kann er die Orangenhaut wieder normalisieren! Teste mal unsere Übungen: supergut für Beine, Po und Rücken, echt easy nachzumachen - und sie trainieren garantiert den Cellulite-Bereich!

Übung 1!

Übung 2!

Diese Übungen helfen!

» Übung 1! Macht unglaublich locker: Stell dich mit gleich gespreizten Beinen hin und heb die Arme über den Kopf. Wirf dann die Beine und die Arme hüfend zu einer Seite, dann zu anderen - Hampelfrau spielen ;-)!

» Übung 2! Super für die Beine: Halte dich mit den Armen an der Wand oder an einem Pfosten fest und spann deine Beine an. Geh dann immer abwechseln mit einem Fuß auf die Zehenspitzen - strafft total!

» Übung 3! Nimm ein Latex-Band straff in die Hände und führ die Arme über den Kopf. Dann auf die Knie gehen & abwechselnd das linke und das rechte Bein ausstrecken - bringt Spannung in den ganzen Body!

» Übung 4! Stell dich hin, die Beine leicht gespreizt. Zieh ein Knie hoch, bis es in Hüfthöhe ist, halte es kurz so. Streck dieses Bein dann nach hinten weg, halten & wieder aufstellen - und weiter geht's mit dem anderen Bein!

Übung 3!

Übung 4!

Mach jede dieser Übungen ca. 10 bis 15 mal, einmal pro Tag. Kostet dich höchstens eine Viertelstunde, bringt abeecht viel!

Wichtig: Zuviel Sport kann Cellulite erzeugen! Warum? Überanstrengst du dich oft durch exzessiven Sport, produziert der Körper Milchsäure - auch die wird in den Fettzellen der Haut zwischengelagert, wenn einfach zu viel davon da ist! Also: Treib regelmässig Sport für Gesundheit & Haut - aber übertreib es nicht!

