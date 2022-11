Anne Wünsche GrasReh-Power: Sie nimmt gemeinsam mit ihren Fans ab!

Vielleicht, um den Baby-Bauch zu kaschieren? Immerhin postete sie auch nur noch Bilder, die bis zur Brust gehen.

Jetzt wissen wir endlich von der "Hammer Ankündigung". Herzlichen Glückwunsch, Anne!

In "Berlin - Tag und Nacht" wurde Hannas Baby-Geheimnis schon gelüftet. Doch was keiner wusste: "Hanna"-Darstellerin Anne Wünsche ist auch in Wirklichkeit schwanger!

"Ja, es stimmt, ich bin wirklich schwanger! Und ich freue mich riesig auf mein Baby", erklärt sie überglücklich. Damit Anne trotz Babybauch weiterhin für die Reality-Soap vor der Kamera stehen kann, wurde das Drehbuch extra für sie umgeschrieben. "Dass ich nun auch als Hanna bei "Berlin - Tag & Nacht" meinen runden Bauch in die Kamera halten darf, finde ich natürlich super. Das macht die Rolle noch spannender!"

Aber kann sie überhaupt noch lange drehen? Oder wird sich Anne bald eine Auszeit nehmen? Das kann die gebürtige Sächsin bislang noch nicht sagen. "Das Wichtigste in der Zukunft ist erst einmal, dass die Geburt ohne Komplikationen abläuft und wir alle gesund bleiben." Was danach kommt, ist noch unklar - genauso wie der Name des Vaters. Den will die Schauspielerin nämlich geheim halten.

Wir freuen uns für Anne und wünschen ihr während und nach der Schwangerschaft alles Gute! Das ganze Interview zum Babyglück findest Du ab Mittwoch in der neuen BRAVO (Ausgabe 12/2013)!