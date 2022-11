Angst, mich vor ihm auszuziehen!

Bea, 15: Ich habe ein Problem: Ich schäme mich davor, mich vor meinem Freund auszuziehen. Ich hab nämlich Angst, dass er mich nackt nicht attraktiv findet. Was kann ich dagegen tun?

Dr.-Sommer-Team: Deine Scham ist ganz natürlich!

Liebe Bea,

es wird das erste Mal sein, dass Du einem Jungen Deinen nackten Körper zeigst. So ein Moment ist für alle aufregend. Und die Hemmungen sind natürlich besonders groß, wenn Du selber möglicherweise einzelne Regionen Deines Körpers nicht so schön findest. Aber sei sicher: Ein Junge schaut Dich mit anderen Augen an, als Du selbst. Er wird es aufregend finden und alles, was an Dir weiblich ist, wird ihn begeistern.

Da sind viele Jungen einfach anders als Mädchen. Jungen richten ihren Blick viel weniger auf das, was sie vielleicht an sich oder anderen nicht perfekt finden. Denn wer ist schon perfekt? Stattdessen sind sie neugierig und aufmerksam für alles Einzigartige an dem Mädchen, das sie toll finden. So wird es sicher auch bei Deinem Freund sein.

Vertraue darauf, dass Dein Freund Dich in keine peinliche Situation bringen will. Er ist mit Dir zusammen, weil er Dich liebt. Und wen man liebt, findet man doch auch immer schön, süß, toll….! Oder?

Wenn Du Dich trotzdem noch nicht so weit fühlst, ihm einen Blick auf Deinen Körper zu erlauben, dann sag es ihm. Vielleicht muss Dein Vertrauen zu ihm noch ein bisschen wachsen. Das ist normal. Denn Nacktheit braucht Vertrautheit, damit man sich dabei wohl fühlt. Lass Dir also Zeit damit, bis Du ein gutes Gefühl dabei hast.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Licht an oder aus beim Sex? Die Vor- und Nachteile…!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.