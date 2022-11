Was ist besser: Licht an oder aus beim Sex?

Die Art der Beleuchtung hat viel damit zu tun, wie wohl Du Dich beim Sex fühlst. Wir verraten Dir die Vor- und Nachteile von Licht und Dunkelheit. . .

Licht an oder aus? Die Vorlieben sind verschieden. Und nicht immer sind sich beide einig, was das angenehmste ist. Wir verraten Dir, was an beiden Möglichkeiten spannend sein kann und auch, was wirklich nicht sein muss. . .

Mit Beleuchtung!

Vorteile:

Spot an! Das ist vor allen für die Jungen und Mädchen spannend, die gern alles erforschen und alles genau wissen wollen. Und wer besonders dadurch erregt wird, die schönen Körperformen seines Freundes oder seiner Freundin anzuschauen, der wird es hell bevorzugen.

Außerdem kann es für beide sehr interessant sein, die Körperreaktionen und den Gesichtsausdruck beim Kuscheln und beim Sex zu sehen. Wenn ein Paar schon Erfahrungen zusammen hat, können diese Körpersignale ein Hinweis darauf sein, wann etwas weiter gegangen werden kann. Natürlich auch, wann etwas mit dem Tempo zurück gegangen werden sollte. Zieht er/sie seinen Körper zurück, war wahrscheinlich etwas nicht okay. Im Dunkeln ist das nicht immer eindeutig zu merken.

Und wer es liebt, dem Schatz tief in die Augen zu schauen, kann das natürlich nur mit Licht im Raum.

Nachteile:

Nicht jede/r mag es hell erleuchtet. Gerade wenn die zweisame Nacktheit noch neu und ungewohnt ist, kann gedämpftes Licht die Lage entspannen. Auch wenn Du zu gern Mal genau hinsehen würdest - es braucht Vertrauen, um sich ungeniert voreinander ausgezogen zu sehen. Also helle Beleuchtung auf Scheide oder Penis "zu Forschungszwecken" soll gut überlegt sein!

Konzentrierst Du Dich sehr stark auf das Sehen? Dann kommen Deine anderen Sinneseindrücke vielleicht etwas zu kurz. Ohne Helligkeit kommen auch Deine anderen Sinne mehr ins Spiel. Es kann sehr spannend sein, sich mehr auf das Gefühl zu verlassen, als auf die Augen. Der Duft, der Geschmack, der Atem und die Worte Deines Freundes/Deiner Freundin können sehr aufregend sein. Vielleicht mehr als die Erregung durch den Anblick. Probier es aus. Licht aus oder Augen verbinden! Ein schönes Spiel um sich mal ganz anders zu erkunden.

Hast du beim Sex das Licht an oder aus?