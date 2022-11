Angst, ihm das Kondom drüber zu ziehen!

Alexa, 16: Seid ein paar Monaten schlafe ich mit meinem Freund. Seit einer Weile möchte er, dass ich ihm das Kondom drüberziehe. Aber ich drück mich jedes Mal davor. Ich hab nämlich Angst, ihm weh zu tun oder etwas falsch zu machen und mich dann zu blamieren. Aber ich weiß, wie wichtig ihm das ist und dass er es sich sehr wünscht. Was kann ich gegen meine Angst tun?

Dr.-Sommer-Team: Mach es nicht, wenn Du nicht willst!

Liebe Alexa,

Dein Freund scheint es sich toll vorzustellen, wenn Du ihm das Kondom überstreifst. Was er toll findet, sollte aber nicht wichtiger sein, als was für Dich okay ist. Wenn Du es also wirklich richtig blöd findest, dann mach es nicht.

Wir erklären Dir trotzdem, wie Du vielleicht ein bisschen Hemmungen abbauen kannst, falls Du es irgendwann doch mal probieren willst.

Vorweg ist es sicher gut zu wissen, dass ein steifer Penis ruhig etwas fester angefasst werden kann. Es tut dem Jungen nicht weh, wenn Du den Penisschaft mit einer Hand umfasst, um den Penis für das Drüberstreifen festzuhalten. So geht es nämlich am besten. Und auch die Eichel ist nicht so empfindlich, dass ein etwas kräftiger Druck beim Abrollen schmerzen würde. In der Phase der Erregung kann das sogar als angenehm empfunden werden. Du kannst den Penis mit normalen Berührungen auch nicht aus Versehen knicken oder ähnliches. Also trau Dich ruhig.

Wenn es Deinem Freund so wichtig ist, sollte er Dir auch einmal genau zeigen, wie er es macht. Er könnte dafür auch Deine Hand in seine nehmen und es gemeinsam mit Dir machen. So weißt Du, wo Du ihn wie anfassen kannst.

Aber all das musst Du nicht machen. Manche Fantasie kann man dem Partner eben nicht erfüllen. Und es gibt sogar viele erwachsene Frauen, die nicht gern das Kondom über den Penis ihres Partners streifen. Sie sind dabei einfach unsicher und möchten es dem Mann überlassen. Ihnen geht es genau wie Dir, auch wenn sie schon mehr Erfahrung haben.

Dein Dr.-Sommer-Team

